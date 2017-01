Meciul ultimei speranţe pentru campioana HCM

Trei meciuri şi tot atâtea înfrângeri este bilanţul campioanei României după primele trei partide din Liga Campionilor la handbal masculin. Unul greu de anticipat înaintea startului în noul sezon, chiar şi de către cei mai pesimişti dintre suporteri. Astăzi, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 2, Toma şi compania au însă şansa reabilitării în partida din deplasare, cu Sankt Petersburg HC, din etapa a 4-a a Velux Champions League. Un meci care poate reaprinde speranţa unei calificări mult dorite în optimile de finală ale celei mai importante competiţii europene. Vor fi însă 60 de de minute de “a fi sau a nu fi“ în primăvara europeană pentru ambele formaţii. Nici gazdele de la Sankt Petersburg nu au o situaţie fericită în clasament, având un singur punct obţinut după remiza, scor 25-25, de pe teren propriu, cu Metalurg Skopje. Va fi şi o partidă între două echipe care se cunosc deja după ce s-au întâlnit şi în stagiunea precedentă, când HCM a fost aproape de victorie în Complexul Sportiv “Ubileyniy“.

DOAR CU GÂNDUL LA VICTORIE. „O echipă pe care o cunoaştem şi poate că este în avantajul nostru. Acest meci este decisiv pentru noi. Trebuie câştigată această dublă cu Petersburg, apoi partida de acasă cu Wisla. Dacă vom reuşi să învingem în Rusia, am convingerea că o vom face, cu siguranţă, şi în Slovenia. Trebuie să fim echilibraţi, realişti, şi poate că eşecurile de până acum ne-au readus cu picioarele pe pământ. Va trebui să fim mult mai atenţi la finalizare, pentru că este greu să gestionezi de pe bancă situaţiile de unu la unu cu portarul. Cred că şi un egal ar fi bun. Ne-ar păstra în cărţi, iar apoi, cu o altă victorie, am reveni cu şanse mari în luptă. Mergem însă doar cu gândul la victorie în Rusia“, a precizat antrenorul secund Eden Hairi. „A fost o perioadă grea pentru noi în Champions League, dar tot noi suntem cei care putem să o scoatem cu bine la capăt. Ştim ce ne aşteaptă în Rusia, ştim atmosfera de acolo, cunoaştem forţa adversarei şi nu ne rămâne decât să învingem. Trebuie să găsim puterea de a trece peste toate ghinioanele, să eliminăm perioadele slabe din unele momente ale jocului şi să câştigăm. Avem un lot care ne permite acest lucru“, consideră portarul Mihai Popescu. Din lotul HCM-ului deplasat în Rusia nu fac parte interul Alexandru Stamate, extrema Csike Onyejekwe, portarul George Şelaru şi pivotul Marius Mocanu, ultimul fiind accidentat. Antrenorul principal Ion Crăciun va conduce echipa de pe banca tehnică în Rusia, demisia sa nefiind acceptată de Consiliul de Administraţie. „Sper ca băieţii să-şi dea seama că s-a dorit continuitate la echipă şi nu un şoc“, a declarat, la Sankt Petersburg, pentru Neptun TV, directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.

Celelalte două partide din Grupa C se vor desfăşura astfel - joi: HC Metalurg Skopje - Orlen Wisla Plock (ora 18.00); duminică: RK Cimos Koper - HSV Hamburg (ora 18.00).

Rezultatele înregistrate până acum în Grupa C - etapa 1: Plock - HCM 30-29, Hamburg - St. Petersburg 32-20, Skopje - Koper 28-23; etapa a 2-a: HCM - Hamburg 26-34, Koper - Plock 27-24, St. Petersburg - Skopje 25-25; etapa a 3-a: HCM - Koper 25-27, Plock - St. Petersburg 30-26, Hamburg - Skopje 32-25.

Clasament: 1. HSV Hamburg 6 puncte (golaveraj: 98-71), 2. Orlen Wisla Plock 4p (84-82), 3. RK Cimos Koper 4p (77-77), 4. HC Metalurg Skopje 3p (78-80), 5. St. Petersburg HC 1p (71-87), 6. HCM Constanţa 0p (80-91).