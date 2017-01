Meciuri atractive în Liga 1

Etapa a 8-a a Ligii 1 la fotbal începe azi, cu partidele de la Tg. Mureș și Ovidiu, în ambele dispute gazdele pornind cu prima șansă. Programul meciurilor - vineri: ASA Tg. Mureş - FC Voluntari (ora 18.30), FC Viitorul - ACS Poli Timişoara (ora 21.00); sâmbătă: FC Botoşani - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.30), Dinamo București - Petrolul Ploieşti (ora 21.00); duminică: CS U. Craiova - FC Steaua Bucureşti (ora 18.30), Astra Giugiu - CSMS Iaşi (ora 21.00); luni: Concordia Chiajna - CFR Cluj (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Dinamo - Petrolul, și de Antena 1.

Clasament: 1. Astra 14p (golaveraj: 14-12), 2. Dinamo 13p (7-2), 3. FC VIITORUL 13p (13-9), 4. CSMS Iași 11p (5-6), 5. ASA 10p (7-3), 6. FC Steaua 10p (6-4), 7. Pandurii 9p (6-8), 8. CFR* 6p (9-6), 9. CS U. Craiova 6p (5-6), 10. FC Botoșani 6p (5-7), 11. Concordia 5p (8-11), 12. ACS Poli 5p (4-8), 13. FC Voluntari 4p (4-10), 14. Petrolul* 1p (6-7). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.