Meciuri atractive în prima zi la Beach Rugby “Oval 5“

Primul turneu de rugby pe plajă “Oval 5“ a debutat, ieri, în staţiunea Mamaia, cu partidele primei etape. Chiar înainte de startul turneului organizatorii au fost anunţaţi că formaţia Gala Galaction din Mangalia se retrage din competiţie, astfel că ea a fost înlocuită de Fortuna Mangalia. De asemenea, ieri dimineaţă a avut loc şi o nouă şedinţă tehnică, în care s-a decis ca echipele CS Ovidiu şi Şcoala Generală “Nicolae Bălcescu” să facă schimb de locuri la Under 14. Meciurile au fost atractive şi s-au bucurat de prezenţa a numeroşi spectatori dornici de a privi în premieră această disciplină care se doreşte să “prindă” şi în România în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro. „Prin aceste competiţii pe care le organizăm vrem ca încet încet să intrăm în circuitul european, pentru că se vorbeşte tot mai mult despre posibilitatea ca această disciplină să fie propusă, în 2016, pentru a deveni sport olimpic“, a declarat organizatorul turneului, Lucian Osatiuc.

Rezultate - Under 14, Grupa A: RC Pantelimon - Şcoala Generală Valu lui Traian 6-1, CSM 1 Bucureşti - Şcoala Generală Nicolae Bălceascu 5-2; Grupa B: RC Flamingo Bucureşti - CS Ovidiu 13-2. Partida CSM 2 Bucureşti - Selecţionata Constanţa s-a amânat pentru azi, din cauza căldurii; Under 12: RC Flamingo Bucureşti - Fortuna Mangalia 12-4, Şcoala Generală 2 Mai (Mangalia) - CS Cleopatra 6-3, CSM Bucureşti - RC Pantelimon 0-10. Meciul dintre Şcoala Generală Limanu (Mangalia) şi Fortuna Mangalia s-a amânat, tot pentru azi, din cauza căldurii. Turneul continuă astăzi cu partidele rundei a doua, care vor începe la ora 9.00, după următorul program - U 14: CSM 2 Bucureşti - Selecţionata Constanţa, U12: Şcoala Generală Limanu (Mangalia) - Fortuna Mangalia, U14, Gr. A: Valu lui Traian - Şcoala Generală “Nicolae Bălcescu”, RC Pantelimon - CSM 1 Bucureşti; Gr. B: Selecţionata Constanţa - CS Ovidiu, RC Flamingo - CSM 2 Bucureşti; Under 12: CS Cleopatra - CSM Bucureşti, Fortuna Mangalia - Şcoala Generală 2 Mai (Mangalia), Şcoala Generală Limanu - RC Flamingo, RC Pantelimon - Şcoala Generală 2 Mai.