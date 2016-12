Meciuri fără miză pentru FC Farul

Cu două etape înainte de finalul play-out-ului Seriei 1 a Ligii a II-a, FC Farul Constanța nu mai are nicio șansă de a evita barajul pentru menținerea în liga secundă. Constănțenii sunt pe ultimul loc în clasament, după o serie de șase înfrângeri consecutive, iar jocul formației în ultimele partide a fost penibil. Pentru a produce un șoc la echipă, conducătorii grupării de pe litoral au decis să schimbe antrenorul, aducându-l pe banca tehnică pe Constantin Gache, însă tehnicianul în vârstă de 58 de ani are o misiune extrem de dificilă. „Moralul este scăzut și jucătorii sunt blocați, dar încercăm să-i aducem pe linia de plutire. Cred că se poate, dar nu va fi ușor”, a spus Gache, după ce a condus antrenamentele din ultimele două zile. Antrenorul Farului are la dispoziție cele două meciuri din play-out pentru a pune la punct jocul echipei înaintea dublei decisive din baraj. Primul test este sâmbătă, de la ora 11.00, când constănțenii vor juca în fieful celor de la ACS Berceni, în etapa a 5-a din play-out. „Jucăm fără presiune în cele două meciuri, pentru că nu mai putem evita barajul, indiferent de rezultate, dar nu înseamnă că ne predăm. Doar cu victorii putem ridica moralul”, a explicat Gache.

Tot sâmbătă, de la ora 11.00, FCM Dorohoi primește vizita celor de la CS Balotești în celălalt meci din play-out-ul Seriei 1. Clasament play-out: 1. CS Balotești 33p, 2. FCM Dorohoi 31p, 3. ACS Berceni 29p, 4. FC FARUL CONSTANȚA 22p.