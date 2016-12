Meciuri în deplasare pentru HCM şi CSM

ROM CRI BRAŞOV - HCM CONSTANŢA. Campioana en titre şi liderul clasamentului în actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin, HCM Constanţa are o misiune uşoară azi, când dă piept, în deplasare, de la ora 17.00, în etapa a 11-a, cu “lanterna roşie”, Rom Cri Braşov. Meciul are o însemnătate deosebită pentru portarul Ionuţ Rudi Stănescu, care revine în oraşul său natal. “Au trecut zece ani de când am plecat de la Braşov, dar probabil că o să mai am mici emoţii. În primii ani, când jucam împotriva braşovenilor, a fost mai deosebit, dar acum m-am cam obişnuit. În mod normal nu ar trebuit să avem niciun fel de probleme, dar toate echipele se mobilizează împotriva noastră”, a spus Stănescu.

CSM SATU MARE - CSM MEDGIDIA. Ieşită din zona locurilor retrogradabile, CSM Medgidia speră să dea lovitura în fieful celor de la CSM Satu Mare, în partida programată azi, de la ora 18.00, tot în etapa a 11-a a LN. Fără Galan, plecat la Poli Timişoara, dar cu antrenorul-jucător Florin Cazan revenit pe teren după ce a scăpat de durerile la spate, gruparea din Medgidia are şansa de a face astfel încă un pas către salvarea de la retrogradare. “Nu va fi uşor la Satu Mare, dar am putea obţine un rezultat pozitiv, mai ales că moralul jucătorilor este în creştere după succesul din etapa trecută, cu Rom Cri Braşov”, a spus Cazan.

Celelalte meciuri ale etapei: Steaua - Ştiinţa Bacău; Dinamo Bucureşti - Minaur Baia Mare; HC Odorhei - Pandurii Tg. Jiu; Poli Timişoara - UCM Reşiţa; U. Cluj - Bucovina Suceava.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 10 9 0 1 311-231 18

2. UCM Reşiţa 10 8 1 1 328-252 17

3. Pandurii Tg. Jiu 10 7 1 2 290-267 15

4. Bucovina Suceava 10 7 0 3 299-262 14

5. Steaua Bucureşti 10 6 1 3 309-262 13

6. Ştiinţa Bacău 10 6 1 3 339-300 13

7. HC Odorhei 10 5 0 5 301-308 10

8. Minaur Baia Mare 10 4 1 5 249-247 9

9. Poli Timişoara 10 4 1 5 257-289 9

10. CSM Satu Mare 10 3 1 6 291-306 7

11. U. Cluj-Napoca 10 3 1 6 258-281 7

12. CSM Medgidia 10 2 0 8 265-347 4

13. Dinamo Bucureşti 10 1 1 8 294-356 3

14. SCM Rom Cri Braşov 10 0 1 9 241-312 1