Meciuri întrerupte la Nisipari și Amzacea

Duminică s-a jucat etapa a treia din Campionatul Județean de fotbal, încheiată cu următoarele rezultate: SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Dacia Mircea Vodă 2-3; Sportul Tortoman - Ulmetum Pantelimon 5-0; Gloria Seimeni - Viitorul Cuza Vodă 6-0; Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Tîrguşor 4-0; Voinţa Săcele - SC Horia 7-0; Dunaris Topalu - Viitorul Fîntînele 2-6; Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu 0-3. În clasament conduc Fîntînele și Gîrliciu, cu câte 9 puncte, urmate de Seimeni, cu 7 puncte.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - AS Independența 2-2; Tineretul Valea Dacilor - Sport Prim Oltina 4-1; Voinţa Cochirleni - CS Peştera 3-0; AS Ciocîrlia - Castelanii Castelu 1-3; Inter Ion Corvin - Viitorul Cobadin 2-4; AS Carvăn - Danubius Rasova 1-6. Meciul Speranţa Nisipari - Marmura Deleni s-a întrerupt în minutul 46, la scorul de 6-0. Echipa oaspete nu a vrut să mai dispute și repriza a doua a partidei! În clasament conduc Peștera, Nisipari, Rasova, Cobadin, Castelu și Valea Dacilor, cu câte 6 puncte, departajate de golaveraj.

SERIA EST: Farul Tuzla - Atletic 2 Mai 1-1; Olimpia Constanța - Gloria Albeşti 0-3; Voinţa Siminoc - CS II Agigea 7-2; Oil Terminal Constanţa - AS Bărăganu 3-1; Viitorul Pecineaga - GSIB Mangalia 4-0; Şcoala de Fotbal Mangalia - Viitorul Mereni 4-1. Partida Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni s-a întrerupt în minutul 70, la scorul de 3-1. „După un fault comis de un jucător de la Carvăn, Stamatov Gheorghe, jucătorul gazdelor Cristea Dănuț a ripostat și l-a lovit cu podul palmei în figură. Stamatov a căzut la pământ și a primit îngrijiri medicale. Și-a revenit după 10 minute și a fost scos din teren, dar oaspeții au refuzat să mai continue jocul”, a notat în raportul său arbitrul de centru al partidei, Cristian Lepădatu. În clasament conduc Pecineaga și Albești, cu câte 9 puncte, urmate de 2 Mai și SF Mangalia, cu câte 6 puncte.