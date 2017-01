Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis ca meciurile din etapa programată la sfîrşitul acestei săptămîni, vineri, sîmbătă şi duminică din ligile I, II şi III, să se dispute sub egida "Ziua FIFA Fair-Play", integrîndu-se ansamblului de manifestări organizate de FIFA şi menite să celebreze "Ziua FIFA Fair-Play". Toate partidele din respectivele zile vor respecta ceremonialul FIFA. După alinierea echipelor, crainicul stadionului va citi textul introductiv. Apoi, căpitanii celor două echipe vor citi, alternativ, la microfon, pasaje dintr-o declaraţie, iar propoziţia finală, "jocul meu este fair-play", va fi citită împreună. Ulterior, se va intona imnul de stat al României. La final, jucătorii, aliniaţi în cercul de la centrul terenului, vor da mîna între ei şi cu arbitrii şi vor saluta spectatorii. În urma deciziei Adunării Generale a ONU din data de 7 septembrie 2001, în ziua de 21 septembrie a fiecărui an se va sărbători în toate ţările lumii Ziua Mondială a Păcii. În acest context, Centrul de Informare al ONU pentru România va organiza în întreaga ţară, în perioada 21-24 septembrie, manifestări sub genericul "Pace prin sport". FRF este partener al acestei acţiuni, iar etapa care va avea loc duminică, 24 septembrie, în campionatul naţional al juniorilor A şi B, se va desfăşura sub egida "Pace prin sport".