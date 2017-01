Medaliata ”WORLD GOLD”, premiată de Liceul Internaţional de Informatică

După o lună de la festivitatea de înmînarea a medaliei ”WORLD GOLD”, Cristina Denisa Roşu, unica româncă deţinătoare a titlului care recompensează abilităţile excepţionale la limba engleză, va fi premiată şi de instituţia în care învaţă. Elevă în clasa a XII-a la Liceul Internaţional de Informatică Constanţă, Cristina Denisa Roşu, va beneficia, la începutul acestei săptămîni, de o conferinţă de presă în care va vorbi despre importanţa titlului cîştigat. Pregătită de prof. Florina Niculescu în cadrul ”Clubului Britteen”, care se desfăşoară la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, Cristina Denisa Roşu a reuşit prin muncă, perseverenţă şi dăruire să cîştige ediţia 2007 a Concursului ”English for Business”, organizat la nivel mondial de instituţia ”London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board” (LCCI). Practic, eleva a fost singurul concurrent care a obţinut cel mai înalt punctaj din cadrul seriei de examinare februarie - iunie. În afară de limba lui Shakespeare, eleva este pasionată de muzică şi voluntariat, însă crede că viitorul îi rezervă o carieră în afacerile internaţionale. ”A fost o experienţă minunată să primesc această recunoaştere. Am primit medalia şi certificatul, însă acest lucru nu ar fi fost posibil fără de cei care au fost alături de mine - părinţi, sora mea, verişorii şi profesorii liceului”, a declarat Cristina Denisa Roşu.