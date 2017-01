Medaliatele de la Europenele de tenis de masă au revenit acasă !

După un drum istovitor, sportivele de la LPS CSS Farul, medaliate la Campionatele Europene de tenis de masă de la Bratislava, competiţie rezervată cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor, au revenit, aseară, acasă. Lidera incontestabilă a echipei României a fost, fără îndoială, Eliza Samara, care şi-a continuat evoluţia în stil de mare campioană în ultimul an de juniorat, totalizînd în Slovacia trei medalii de aur (simplu, dublu şi dublu mixt) şi una de argint (în concursul pe echipe, alături de alte trei constănţence: Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ana-Maria Sebe). Palmaresul constănţean a fost întregit de Cristina Hîrîci, care a cucerit aurul în concursul de simplu al cadetelor şi argintul în competiţia de dublu a cadetelor. “Nu mai există calificativ pentru ceea ce au realizat sportivele constănţene la Europenele de la Bratislava. Sincer, mă aşteptam la aşa rezultate. Ele au adus glorie pentru sportul românesc, nu numai pentru cel constănţean. Vreau să mulţumesc sportivelor şi, în mod deosebit, antrenorilor Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti”, a declarat Ilie Floroiu, directorul executiv al Clubului Sportiv Farul. Ilie Floroiu a explicat şi sistemul de premiere care va fi aplicat acestor performanţe: “Fiind Campionate Europene, premierea va fi făcută de Agenţia Naţională pentru Sport. Conform hotărîrii de Guvern 484/2003, legea permite ca fiecare club să-şi premieze sportivii laureaţi cu pînă la 50% din suma alocată de ANS. Cu siguranţă Clubul Sportiv Farul va suplimenta premierea pentru laureaţii constănţeni de la Bratislava, de la tenis de masă, şi Hengelo, de la atletism”, a completat Ilie Floroiu. De altfel, fiecare antrenor şi sportivă au primit, aseară, la sosire, din mîna Elenei Frîncu (directorul DSJ), remuneraţia cuvenită conform hotărîrii de Guvern 484/2003.

Flori şi aplauze pentru campioane

Antrenorii Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti şi sportivele Eliza Samara, Irina Hoza, Ioana Ghemeş, Ana-Maria Sebe şi Cristina Hîrîci au fost întîmpinate, aseară, în faţa Clubului Sportiv Farul de Ilie Floroiu (directorul executiv CS Farul), Elena Frîncu (directorul DSJ), Andrei Szemerjai (directorul LPS “Nicolae Rotaru”) şi părinţi. Au primit flori şi au curs lacrimi de fericire. “Dacă anul trecut, la junioare, pierdeam trei finale şi ne impuneam la echipe, anul acesta s-a întîmplat exact invers: am cucerit trei medalii de aur şi am pierdut finala pe echipe. Rezultatul din Slovacia este remarcabil şi aşteptăm, acum, Mondialele din luna decembrie. Sînt fericită şi pentru faptul că am reuşit calificarea la Campionatele Mondiale în concursul pe echipe”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe, care ieri a împlinit 41 de ani. “A fost un concurs istovitor, dar sînt extrem de fericită, acum, la final. Ar fi fost şi mai frumos dacă ne apropiam titlul european şi la echipe”, a declarat lidera echipei de junioare, Eliza Samara. Prin cele două medalii cucerite în competiţia cadetelor, Cristina Hîrîci a confirmat încrederea de care se bucura din partea antrenorilor. “Aş vrea să rămîn cadetă, însă de la anul voi evolua la junioare. În primul an de juniorat nu mi-am propus prea multe lucruri. Sper să joc foarte bine şi să fiu în continuarea convocată la echipa naţională”, a declarat Cristina Hîrîci.