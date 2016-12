Medalie de aur la Liceul de Informatică

Pentru al doilea an consecutiv, elevul Lucian Mihai Scurtu, din clasa a XII-a a Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa, a obţinut Premiul I cu medalie de aur la Secţiunea Chimie Anorganică a Concursului Naţional de Chimie „C.D. Neniţescu”, organizat sub egida Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, cu ajutorul Societăţii http://www.schr.org.ro Chimie din România şi al „Fundaţiei Costin D. Neniţescu”. Aflat la cea de-a XIX-a ediţie, Concursul Neniţescu adună în fiecare an cei mai buni elevi, pregătiţi în lotul olimpicilor naţionali şi internaţionali. În ceea ce priveşte viitorul, Lucian intenţionează să aplice la universităţi din Statele Unite: Caltech, Harvard sau Princeton.