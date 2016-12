Medalie de bronz pentru elevii constănțeni la un concurs în SUA

Doi elevi de la Liceul Internațional de Informatică Constanța au câștigat medalia de bronz la Olimpiada Internațională Genius, organizată în Statele Unite ale Americii. La concurs participă în fiecare an sute de elevi, scopul competiției fiind promovarea și înțelegerea problemelor legate de mediu, precum și modul de trai al oamenilor. În cadrul concursului din acest an, elevii Andreas Casapu și Yasin Ibraim au reprezentat Liceul Internațional de Informatică Constanța, obținând în final o medalie de bronz la categoria Science. Această performanță a fost obținută cu proiectul ”Brightening Your Path”, la baza căruia stă o reformă la nivel național al sistemului de iluminat public, reducând cu până la 90% costurile pentru consumul de electricitate și necestitatea mentenanței. Olimpiada Genius solicită elevilor să găsească inovații și soluții cu scopul ameliorării acestora, iar participanții pot să își creeze proiectele după standardele categoriilor de Science, Arts, Creative Writing, Engineering, Design, and Business Development, și să participe la acestea pentru a se testa și pentru a aduce idei și planuri cu aplicații diverse în viața reală.

ȘI ALTE PREMII PENTRU ROMÂNI

Constănțenii nu sunt singurii elevi premiați în cadrul acestei competiții, pentru că alte 2 echipe de români au urcat pe podiumul Genius din SUA. ”La ediția de anul acesta a competiției, România a fost reprezentată de trei proiecte câștigătoare. Medalia de argint a fost câștigată de echipa Liceului Internațional de Informatică București cu proiectul ”The wise headphones” (căștile audio care își reglează singure volumul, pentru a nu afecta auzul), iar cele două medalii de bronz au revenit echipelor de la Liceul Internațional de Informatică din Constanța și Școala Internațională București, care au prezentat în competiție proiectele ”Brightening Your Path”, respectiv ”Hydrogen on board””, se arată într-un comunicat al Lumina Instituții de Învățământ. La competiția din acest an, găzduită de Universitatea din New York, au participat peste 850 de elevi din 65 de țări.