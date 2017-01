Medalie de bronz pentru reprezentativa masculină

Proba pe echipe din cadrul Campionatului European de tenis de masă, ce se desfăşoară în aceste zile la Stuttgart (Germania), se apropie de faza finală. Astăzi sînt programate finalele probei, însă, din păcate, România nu şi-a asigurat prezenţa pe podium decît în cadrul întrecerii masculine. Sportivii antrenaţi de Mircea Dinu au cîştigat medalia de bronz, după o calificare spectaculoasă în semifinalele întrecerii. Andrei Filimon, Adrian Crişan şi Constantin Cioti au învins Croaţia cu 3-2 în sferturile de finală, întîlnirea fiind una plină de suspans şi răsturnări de scor: Andrei Filimon - Zoran Primorac 3-2; Adrian Crişan - Andrej Gacina 1-3; Constantin Cioti - Roko Tosic 0-3; Adrian Crişan - Zoran Primorac 3-0; Andrei Filimon - Andrej Gacina 3-2. În drumul spre medalia de aur, aseară, tricolorii aveau să întîlnească campioana europeană a ultimelor două ediţii, Germania. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru reprezentativa ţării gazdă. Astfel, seniorii vor urca azi pe cea de-a treia treaptă a podiumului în cadrul festivităţii de premiere. În schimb, în proba pe echipe la feminin, România avea să furnizeze prima surpriză a turneului. Deşi cotate printre favorite la aur în întrecerea pe echipe, Daniela Dodean, Elizabeta Samara şi Andreea Dospina au ratat accederea în semifinalele probei, după ce au cedat cu 0-3 în faţa Cehiei. Condusă cu 1-0, după ce Daniela Dodean a pierdut cu 3-2 în faţa Ivetei Vacenovska, România putea echilibra balanţa prin Elizabeta Samara. Constănţeanca a condus cu 2-1 la seturi şi avea 10-4 în cel de-al patrulea set al întîlnirii cu Renata Strbikova, însă jucătoarea cehă a revenit miraculos, cîştigînd întîlnirea cu 3-2. Înfrîngerea cu 3-1 înregistrată de Andreea Dospina în faţa Danei Hadacova a pus punct întîlnirii, care avea să furnizeze prima surpriză a turneului. „Ştiam că au două jucătoare imprevizibile, dar şi aşa am avut meciul în mînă. Nu am ţinut pumnul strîns şi am scăpat printre degete victoria”, a declarat antrenorul reprezentativei feminine, Viorel Filimon. Ieşite din lupta pentru podium, fetele au jucat aseară pentru locurile 5-8 cu Belarus, întîlnire pierdută de românce cu scorul de 3-1, echipa noastră urmînd să joace astăzi cu Franţa, doar pentru locurile 7-8. Competiţia de la Stuttgart va continua cu probele de simplu şi dublu, România avînd cîte patru reprezentanţi atît la feminin, cît şi la masculin.