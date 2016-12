Medalii constănţene la CN de Qwan Ki Do

La sfârşitul săptămânii trecute, la Constanţa, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Arte Marţiale - Qwan Ki Do - pentru copii şi juniori. Începută sâmbătă la Sala Tomis şi continuată la Sala Sporturilor, unde au avut loc şi finalele, competiţia a adunat la start 330 de sportivi de la 21 de cluburi din 16 oraşe ale ţării. „Au participat copii veniţi de la aproximativ 600 km pentru un exerciţiu de un minut! Au muncit luni de zile pentru un singur minut în care au trebuit să-şi prezinte exerciţiul“, mărturiseau oficialii federaţiei de specialitate la startul CN. La această ediţie au participat în premieră şi cluburile constănţene, obţinându-se trei medalii prin sportivii de la Guom - Thao Quyen, 9-10 ani, masculin, centuri violet: Mihai Iliant (locul 2); 16-17 ani, masculin, grade: Daniel Şamata (locul 3); Song Dau, 16-17 ani, echipe: Bogdan Băncilă, Daniel Şamata, Mihai Botezatu (locul 3). „Totul a decurs foarte bine, pentru că am avut la dispoziţie toate condiţiile necesare şi mulţumim pe această cale celor de la DJST. A fost un nivel ridicat al concursului, mulţi sportivi de valoare, ceea ce la final a făcut dificilă alegerea celor mai buni participanţi. Au câştigat cei care au avut mai multă stăpânire de sine şi care şi-au prezentat perfect exerciţiul. Sportivii noştri au avut evoluţii foarte bune, fiind mulţumit de cele trei medalii obţinute, mai ales că este prima dată când participăm la CN. Clubul nostru s-a înfiinţat abia în 2001, iar rezultatele la Qwan Ki Do nu vin imediat. Este nevoie de multă răbdare şi foarte multă muncă“, a declarat preşedintele CS Guom, Paul Cojocaru. „A fost foarte greu, am avut emoţii, dar sper ca la anul să mă descurc şi mai bine“, îşi doreşte constănţeanul Bogdan Băncilă, în vârstă de 16 ani, care practică Qwan Ki Do de la vârsta de 7 ani. Alături de Guom din Constanţa, la CN au mai participat alte două cluburi de la ţărmul mării: Hung din Constanţa şi Song Long din localitatea 23 August.