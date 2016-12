Medalii pentru constănțeni la CN de Ashihara Karate

La sfârșitul săptămânii trecute, la Brașov s-au desfășurat Campionatele Naționale de Ashihara Karate pentru juniori, competiție la care au participat și sportivi de la AS Ashihara Karate Constanța, secție a CS Ashihara Karate Pitești. Cinci constănțeni au urcat pe podium, cucerind în total două medalii de argint și trei de bronz. Darius Duțu (categoria de vârstă 10-12 ani, categoria de greutate 45 kg) și Sara Udrea (sub 8 ani, +28 kg) au devenit vicecampioni naționali, iar Levent Culamet (10-12 ani, 45 kg, masculin), Eduard Panciu (sub 8 ani, 25 kg) și Andrei Șerban (12-14 ani, 40 kg) au terminat pe locul 3.

Sportivii constănțeni sunt antrenați de sempai Ștefan Ghițulescu și de sempai Bogdan Teleanu, iar antrenamentele se desfășoară la sala din Complexul Sportiv Tomis (în sezonul rece) și pe plaja Modern (vara). „Cu o săptămână înaintea acestei competiții am organizat un concurs la Ovidiu, pentru verificarea nivelului de pregătire. Am avut peste 100 de participanți, din Pitești, din Ovidiu și din Constanța, de la clubul nostru și de la Gethika. La Ovidiu, în sala de sport de la Școala nr. 2, am început cursuri de inițiere în acest sport, foarte bun pentru autoapărare. Clubul nostru este afiliat la Federația Română de Arte Marțiale, iar sportivii noștri participă la Campionate Europene sau Campionate Mondiale”, a declarat Ștefan Ghițulescu, care a anunțat că România vă găzdui în toamnă ediția 2016 a Campionatelor Mondiale de Ashihara Karate, tot la Brașov.

Sala Sporturilor din Constanța va găzdui pe 25 iunie 2016, cu începere de la ora 9.00, Ashihara Gethika Cup 2016, competiție ajunsă la ediția a șasea. Concursul se adresează copiilor, cadeților, juniorilor și seniorilor, fiind organizat de Clubul Sportiv Gethika Team, sub egida Federației Române de Arte Marțiale și cu sprijinul DSTJ Constanța. Competiția este deschisă participării tuturor cluburilor de arte marțiale din orice școală, stil sau ramură de arte marțiale, ce își exprimă dorința de a lupta în sistem full contact.