Medalii şi cupe pentru atleţii... în uniformă

După două zile de întreceri, Campionatul de atletism şi cros al Ministerului Afacerilor Interne, competiţie organizată de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., Prefectura Judeţului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Constanţa şi Garda de Coastă, în colaborare cu Federaţia Română de Atletism, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Sportivă „Dinamo” Constanţa, s-a încheiat ieri. Concursul s-a desfăşurat la Constanţa, la stadionul „Farul”, dar şi în Parcul Tăbăcăriei, unde au fost programate probele de cros. Peste 350 de angajaţi ai MAI, participare record, s-au luptat pentru medalii, mai ales că învingătorii de la cros vor participa la Campionatele Mondiale de cros ale poliţiştilor, care vor avea loc în luna decembrie, în Qatar. „A fost pentru prima oară când această competiţie s-a desfăşurat la Constanţa şi consider că a fost un real succes. Vreau să le mulţumesc organizatorilor pentru tot ajutorul acordat şi să-i asigur că vom reveni aici pentru câţiva ani”, a spus Monica Iagăr, fosta campioană europeană la săritura în înălţime, care ocupă funcţia de şef al Departamentului Sport MAI. Alături de fosta atletă, la ceremonia de premiere au participat comisarul-şef Adrian Rapotan, prim-adjunct al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, şi Ilie Floroiu, director executiv al CS Farul.

Printre învingători s-au numărat mai mulţi constănţeni, unul dintre aceştia fiind fostul fotbalist de la Callatis Mangalia, Sorin Zgubea, care s-a impus în proba de 100 m, la categoria peste 35 de ani. „Finala a fost destul de dificilă, astfel că sunt foarte bucuros că am reuşit să câştig, mai ales că este primul an când particip la o altă categorie de vârstă. Această medalie reprezintă încununarea muncii depuse de-a lungul timpului, ţinând cont că am practicat sportul de performanţă de la 12 ani”, a spus Zgubea.