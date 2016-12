Medaliile olimpice sunt aşteptate miercuri la Soci

Medaliile ce vor fi decernate la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă şi la Jocurile Paralimpice sunt aşteptate la Soci miercuri, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, informează olympic.org. Cele aproximativ 1.300 de medalii au fost realizate de un producător de bijuterii din Moscova. La realizarea acestora au lucrat aproximativ 30 de bijutieri şi gravori, care au folosit două tone de argint, 700 kg de bronz şi şase kg de aur. Medaliile sunt confecţionate din aur, argint şi bronz în combinaţie cu policarbonat transparent, ceea ce le face să fie mai uşoare. Designul medaliilor include şi motive ce reprezintă diverse grupuri etnice şi culturi din Federaţia Rusă. Pe medalii poate fi văzut peisajul variat de la Soci, cu razele soarelui reflectându-se printr-o prismă ce reprezintă muntele înzăpezit pe coasta Mării Negre. Gravorii au inclus şi alte detalii: pe partea din faţă a medaliilor se află cercurile olimpice, iar pe spate - numele competiţiei, în limba engleză, şi logo-ul JO de la Soci, pe margine fiind gravat numele oficial al competiţiei în rusă, engleză şi franceză. Fiecare medalie are greutatea cuprinsă între 460 şi 531 de grame, în funcţie de materialul din care este făcută. Medaliile au 10 mm lăţime şi un diametru de 100 mm. Medaliile vor rezista căldurii extreme şi unei forţe de strivire de opt tone. În total, un număr-record de 98 de seturi de medalii vor fi acordate în cele 15 sporturi din cadrul Jocurilor Olimpice, ce se vor disputa între 7 şi 23 februarie.

NOI PROBE ÎN PROGRAMUL JO DE LA SOCI De la săriturile cu schiurile feminin la slopestyle-ul venit din mişcarea X-Games, alte noi probe vor intra în programul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci. În timp ce Jocurile de vară sunt saturate la nivelul programului, Jocurile de iarnă aduc tot mai multe probe la fiecare patru ani. În Rusia vor fi decernate 98 de titluri olimpice, faţă de 61 la Lillehammer sau 86 la Vancouver, în 2010. Sosirea slopestyle-ului sub inelele olimpice aduce un nou suflu de tinereţe. Această disciplină are ca decor un parc de zăpadă, cu movile de zăpadă şi rampe de fier, pe care maeştrii gheţii fac figuri spectaculoase. Jocurile de iarnă se duc tot mai mult pe tendinţa X-Games, ale cărei staruri pot visa acum la un titlu olimpic la half-pipe, slopestyle sau skicross - probă introdusă în 2010, la Vancouver. Însă Jocurile de iarnă fac paşi tot mai mari în sensul egalităţii bărbaţi-femei. Dacă săriturile cu schiurile figurează în programul olimpic de la prima ediţie de la Chamonix, în 1924, acestea nu vor mai fi doar apanajul bărbaţilor, femeile având dreptul pentru prima oară să acceadă la trambulina olimpică. Bărbaţii au doar o probă la care sunt singuri la JO de iarnă: combinata nordică. Altă noutate: la snowboard, sportivii se vor confrunta şi la un slalom paralel (o probă feminină şi una masculină). Patinajul artistic se îmbogăţeşte cu o probă pe echipe, constând în adăugarea de puncte pentru femei, bărbaţi, perechi şi dans. Sania câştigă o probă pe echipe, sub forma unei ştafete între un bărbat, o femeie şi un dublu masculin, iar biatlonul oferă şansa unei medalii suplimentare cu o ştafetă mixtă la care vor participa doi bărbaţi şi două femei.

NORVEGIANUL TORSTEIN HORGMO S-A ACCIDENTAT LA UN ANTRENAMENT Sportivul norvegian Torstein Horgmo, aflat printre favoriţii probei de snowboard slopestyle la Jocurile Olimpice de la Soci, a fost spitalizat, ieri, după ce a căzut în timpul unui antrenament la Rosa Khutor. Horgmo a ocupat în acest sezon locul secund la Copper Mountain, în Cupa Mondială, şi poziţia a şasea la X-Games, la sfârşitul lunii ianuarie, la Aspen. Proba de snowboard slopestyle figurează pentru prima dată în programul olimpic. Calificările sunt programate joi, iar finala - sâmbătă.

OMAGIU PENTRU NODAR KUMARITASHVILI Sportivul georgian Nodar Kumaritashvili, care a murit pe pista olimpică înainte de începerea JO de la Vancouver, din 2010, va fi omagiat la Jocurile Olimpice de la Soci, a anunţat, ieri, Comitetul Internaţional Olimpic. „Evident că îi vom aduce un omagiu lui Nodar Kumaritashvili”, a afirmat Thomas Bach, preşedintele CIO, fără a preciza felul în care fostul concurent în proba de sanie va fi omagiat. Subiectul urmează să fie dezbătut cu Federaţia Internaţională de Sanie (FIL), iar CIO vrea să discute şi cu Comitetul Olimpic Georgian pentru un omagiu în Georgia. Sportivul georgian Nodar Kumaritashvili, concurent în proba de sanie la Jocurile Olimpice de la Vancouver, a murit la 12 februarie 2010, după ce a suferit un accident grav la un antrenament pe pista olimpică din Whistler. Antrenamentele şi competiţia de sanie de la Jocurile Olimpice s-au reluat a doua zi, ancheta declanşată de organizatori după accidentul mortal al lui Kumaritashvili arătând că pista nu prezintă nicio problemă. Organizatorii JO au pus decesul georgianului pe seama unei erori umane, excluzând varianta unei probleme a pistei. În urma accidentului, au fost operate câteva modificări pentru protecţia sportivilor.