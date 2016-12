Medaliile olimpice vor rezista la căldura excesivă şi la greutăţi de opt tone

Medaliile pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci vor rezista căldurii extreme şi unei forţe de strivire de opt tone, au anunţat producătorii acestora, deşi pe trofeele acordate la Universiada de la Kazan, desfăşurată acum un an, au apărut deja pete roşiatice, informează rsport.ru. Medaliile olimpice, încrustate cu un design gri care evocă munţii Caucaz, au fost aprobate de preşedintele Vladimir Putin anul trecut şi se află în faza finală a verificărilor. „Am studiat experienţele internaţionale şi am încercat să previzionăm toate situaţiile posibile: scăparea medaliei în şampanie, scăpări accidentale, cineva muşcă din medalie. Medaliile de la Jocurile Olimpice de la Soci sunt, până la urmă, o carte de vizită a ţării noastre peste tot în lume. Am făcut tot posibilul pentru a garanta calitatea şi fiabilitatea”, a spus, într-un comunicat, directorul tehnic al bijuteriei Adamas, producătorul medaliilor, Serghei Luşiacenko. Medaliile au făcut faţă testării la diferenţe mari de temperatură, precum şi la două tone forţă de strivire pe muchie şi opt tone pe faţă. De asemenea, inelul de prindere de care va fi agăţată panglica poate rezista unei forţe de 100 de kilograme. La Soci, partea frontală a medaliilor, aşa cum se uzitează, arată cercurile olimpice. Pe spatele medaliilor vor apărea numele oficial al jocurilor, scris în limbile rusă, engleză şi franceză, precum şi disciplina în care au fost acordate. În total, un număr-record de 98 de seturi de medalii vor fi acordate în cele 15 sporturi din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă, care se vor disputa între 7 şi 23 februarie. Medaliile de la Jocurile Paralimpice vor fi puţin mai grele şi vor fi scrise în limbajul Braille.

SECURITATEA SPORTIVILOR FRANCEZI LA SOCI Membri ai forţelor speciale ale Jandarmeriei (GIGN) şi ai Poliţiei (Raid) vor asigura securitatea sportivilor francezi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, a anunţat, ieri, ministrul Sporturilor din Hexagon, Valerie Fourneyron. „Totul este pregătit pentru asigurarea securităţii sportivilor şi a publicului. GIGN şi Raid vor fi prezente alături de sportivi la Soci şi vor colabora cu autorităţile ruse”, a declarat Fourneyron pentru cotidianul „Le Parisien“. Fourneyron va fi prezentă la Soci în perioada 6-11 februarie şi va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc în 7 februarie. Delegaţia franceză pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci (7-23 februarie) este compusă din 116 sportivi.

TREI SPORTIVI PERUANI VOR PARTICIPA LA JO Trei sportivi peruani, un fondist şi doi participanţi în proba de schi alpin, vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, a anunţat Comitetul Olimpic Peruan (COP). Roberto Carcelen, în vârstă de 42 de ani, care a mai participat şi la Jocurile Olimpice de la Vancouver (2010), va lua startul la schi fond, în timp ce fraţii Ornella şi Manfred Oettl Reyes vor participa la proba de slalom. „La fel ca şi la Vancouver, voi lua startul în proba clasică şi în cea liberă la schi fond”, a declarat Carcelen, primul peruan care a participat la JO de iarnă. Cea de-a XXII-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă se va disputa, în perioada 7- 23 februarie, la Soci (Rusia).

O SPORTIVĂ BRAZILIANĂ S-A ACCIDENTAT GRAV Gimnasta braziliană Lais Souza, care se pregătea să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, la schi freestyle, a suferit o accidentare gravă la începutul săptămânii, în timpul unui antrenament în SUA, iar acum este paralizată parţial. Comitetul Olimpic Brazilian a precizat că starea sportivei este gravă, deşi tânăra este conştientă: „Ea este la terapie intensivă, respiră cu ajutorul aparatelor şi nu îşi poate mişca braţele şi picioarele”. Lais Souza, în vârstă de 25 de ani, a participat la JO de vară de la Atena (în 2004) şi de la Beijing (în 2008), la gimnastică. Ea a decis recent să treacă la schi freestyle. Sportiva braziliană s-a accidentat luni, lovindu-se, în cădere, de copaci. Souza a fost operată pentru a i se realinia coloana vertebrală şi deja poate să îşi mişte umerii. Ea ar urma să fie supusă şi altor intervenţii chirurgicale. „Deocamdată nu putem să facem estimări pe termen lung. Lais primeşte îngrijiri excelente şi echipa sa face totul pentru o refacere cât mai rapidă”, a declarat Antonio Marttos, medicul lotului olimpic al Braziliei.