Medalion Beethoven, la malul mării

„Medalion Ludwig van Beethoven” este titulatura sub care se va desfăşura, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, vineri, de la ora 19.00, un concert simfonic deosebit. La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului se va afla dirijorul Petre Sbîrcea, iar solist va fi prestigiosul pianist Andrei Deleanu. Din programul evenimentului fac parte lucrări celebre din creaţia marelui compozitor german: Uvertura „Coriolan”, op. 62, Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră în Do major, op. 15, Simfonia nr. 5 în do minor, op 67 - „a Destinului”.