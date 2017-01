MEDGIDIA - Demersuri pentru construcţia unui nou campus

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a primit vizita consulului Turciei la Constanţa, Haluk Agea, ocazie cu care cei doi au discutat despre proiectul realizării unui campus şcolar în Medgidia. Din delegaţia Consulatului Turciei au mai făcut parte deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, Amet Aledin, şi consilierul local Samir Menan. \"Zona pe care am ales-o pentru amplasarea campusului este frumoasă, fiind lîngă canal şi în apropierea unui lac şi, personal, am privit acest proiect ca pe unul important pentru oameni şi pentru dezvoltarea locală\", a declarat, în cadrul întîlnirii, primarul Marian Iordache. Edilul a mai spus că următorii paşi care trebuie parcurşi pînă la demararea construcţiei propriu-zise sînt reprezentaţi de semnarea protocolului între Guvernele şi între Ministerele Educaţiei din cele două state, realizarea planului urbanistic, cu obţinerea tuturor avizelor, precum şi procedura de licitaţie în vederea găsirii unei firme de construcţii. Astfel, se preconizează ca, în aprox. jumătate de an, să înceapă lucrările de construcţie.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Învăţămîntului din Turcia, Arslan Abdussamet, prezent şi el, la finele săptămînii trecute, la Medgidia, a subliniat că doreşte ca viitorul campus să fie o emblemă şi un exemplu în ceea ce priveşte arhitectura construcţiei şi amploarea proiectului (clădirea şcolii, cămin, săli de sport) pentru România. Ministrul turc l-a întrebat pe primarul Medgidiei dacă există posibilitatea lărgirii spaţiului alocat sau obţinerea unei alte clădiri, pentru ca proiectul să poată fi dezvoltat, în sensul construirii mai multor spaţii, cum ar fi realizarea unei biblioteci sau a unei arhive. Primarul Medgidiei a apreciat această iniţiativă şi le-a promis oaspeţilor că va încerca să găsească un răspuns favorabil în acest sens. Parteneriatul ce are ca scop mutarea Colegiului \"Kemal Attaturk\" pe un teren cu o suprafaţă mai mare a fost încheiat la sfîrşitul lunii august, cînd delegaţia Turciei a efectuat o vizită în municipiu. Administraţia locală a făcut demersuri în vederea găsirii terenului, iar alocarea lui pentru construcţia campusului a fost aprobată într-o şedinţa de consiliu local. Construcţia va fi realizată de Consulat, dar clădirea va aparţine oraşului.