MEDGIDIA - Moinescu îl acuză pe Iordache de monopolizarea transportului în comun

Pentru că tot ne aflăm în campanie electorală, actualul primar al Medgidiei, Marian Iordache, şi fostul edil, Dumitru Moinescu, au început un duel al declaraţiilor prin intermediul comunicatelor de presă. Dacă, în urmă cu trei zile, primarul Medgidiei îl acuza pe consilierul Dumitru Moinescu că s-ar afla în spatele acţiunilor care au blocat aplicarea programului de modernizare a transportului în comun, de data aceasta a venit rîndul fostului primar să-l atace pe adversarul său, acuzîndu-l că, de fapt, doreşte promovarea monopolului unei singure societăţi de trasport public local de călători, SC Serv Com Adrian SRL, pe raza acestui municipiu. „Desfiinţîndu-se concurenţa, Medgidia va beneficia de o calitate slabă a serviciilor de transport în comun a persoanelor. Societăţii comerciale Serv Com Adrian SRL i-a expirat contractul cu municipalitatea la 30 octombrie 2008. Cu toate acestea, a funcţionat în mod ilegal pînă la 30 iulie 2009, fiind plătită pentru serviciile prestate, prin semnătura lui Sorin Ţuţuianu, viceprimarul Medgidiei, care, în acest caz, a săvîrşit un abuz în funcţie. În septembrie 2008, la propunerea lui Iordache, consilierii locali PNL au adoptat HCL nr. 164/2008, hotărîre prin care se desfiinţa concurenţa în ceea ce priveşte transportul public local de călători pe raza municipiului Medgidia şi rămînea doar Serv Com Adrian SRL. Consilierii PD-L au avertizat că această hotărîre este ilegală şi că poate fi contestată în instanţă”, se arată într-un comunicat al PD-L, semnat de Moinescu. Fostul primar mai spune că SC Giorgia Nord SRL, asociată cu SC Vetcom SRL, care are contract de prestare a serviciului de transport public local de călători în Medgidia valabil pînă în noiembrie 2010, a atacat în instanţă HCL nr. 164/2008 şi a obţinut cîştig de cauză. „În septembrie 2009, primarul revine la ambiţia lui de a încredinţa trasportul în comun acoliţilor PNL şi a promovat o altă hotărîre, HCL nr. 129/10.09.2009, cu acelaşi conţinut ca HCL nr. 164/2008, care fusese respinsă în instanţă. Şi cea de-a doua hotărîre (HCL nr. 129/10.09.2009) a fost atacată de Giorgia Nord SRL şi din nou instanţa i-a dat dreptate. În concluzie, degeaba se vaită primarul Iordache că nu poate avea un transport civilizat în Medgidia atît timp cît el nu cunoaşte şi nu respectă legislaţia în domeniu. Sfatul PD-L pentru Marian Iordache este să nu se mai lamenteze, să înveţe legile, să uite promisiunile făcute interlopilor şi să se uite la interesele Medgidiei”, se mai precizează în comunicatul semnat de Moinescu.