MEDGIDIA - Parteneriat pentru implicarea tinerilor în comunitatea locală

Asociaţia Pro Democraţia (APD), în parteneriat local cu Primăria Medgidia şi Liceul „Nicolae Bălcescu” Medgidia, a organizat, la sfîrşitul săptămînii trecute, conferinţa cu titlul „Mă informez, deci contez”, parte a unor evenimente desfăşurate în patru judeţe din ţară, ce pun accent pe consecinţele slabei informări asupra drepturilor şi responsabilităţilor specifice statutului de cetăţean european în rîndul tinerilor, respectiv asupra oportunităţilor de la nivelul UE pe care aceştia le pot accesa, dar pe care, în opinia organizatorilor, ei le ratează frecvent. Conferinţa face parte din proiectul \"Mă informez, deci contez\" (www.youthrights.ro), ce se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2008 - 15 octombrie 2009, în parteneriat cu Institute for Market Economics Bulgaria (www.ime.bg) şi finanţat de Comisia Europeană prin programul Youth in Action. Întîlnirea a relevat în mod special drepturile, responsabilităţile şi oportunităţile în raport cu administraţia publică şi cea europeană pe care tinerii le au în calitate de cetăţeni ai UE. Cetăţenia activă a fost laitmotivul evenimentelor. Una din problemele aduse în discuţie de tineri a fost construirea unor locuri de agrement, cluburi şi localuri de distracţie pentru petrecerea timpului liber. Organizatorii spun că acest tip de problemă trimite la o observaţie asupra percepţiei românilor cu privire la sfera de acţiune a reprezentanţilor autorităţii locale. Ei doresc ca Primăria să se implice mai mult în viaţa publică, transferînd atribuţiile sferei de intervenţie publică în cea privată. În plus, organizatorii spun că această atitudine de transfer a unei părţi din sarcinile ce revin comunităţii către reprezentanţii administraţiei locale poate avea două cauze: un sistem de valori cu reminiscenţe nefericite din lunga perioadă comunistă sau lipsa educaţiei civice. Printre invitaţi s-au numărat persoane cu funcţii importante şi cu putere de influenţă în comunitate: profesori, lectori în cadrul unor universităţi de stat, directori în administraţia publică locală şi responsabili pe partea de informare din cadrul Primăriei. Una din concluziile conferinţei a fost că un neajuns clar al unei democraţii tinere, într-o comunitate mică, este că tinerii sînt în continuare educaţi într-un mediu în care activitatea de informare vis-à-vis de activităţile guvernării locale este percepută într-un singur sens. O altă concluzie a conferinţei este că activităţile proactive ale Biroului de relaţii publice şi presă din Primăria Medgidia, dar şi eforturile susţinute în direcţia educaţiei pentru democraţie ale unor cadre didactice din comunitate, oferă premisele unei cetăţenii active, centrate pe drepturi, dar şi pe responsabilităţi în ambele direcţii: cetăţeni - instituţii publice.