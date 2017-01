MEDGIDIA - Proiect de reabilitare a tramei stradale

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că a realizat un proiect pentru reabilitarea tramei stradale din localitate. Proiectul are o valoare de 7 milioane de euro şi va fi realizat cu finanţare din fondurile europene. „Străzile din Medgidia sînt complet distruse şi de aceea am întocmit un proiect, care se află în faza obţinerii avizului de legalitate, pentru refacerea străzilor din municipiu. Aşteptăm avizul de legalitate şi, după aceea, putem demara procedurile de obţinere a fondurilor europene. Sînt sigur că nu vom întîmpina greutăţi în a primi banii”, a spus Marian Iordache. Edilul Medgidiei a precizat că, în acest an, vor fi asfaltate 22 de străzi: Panseluţelor, Dezrobirii, Silozului, Ion Corvin, Libertăţii, Mihai Viteazu, Vasile Lupu, Moldovei, Bucovinei, Podgoriilor, Lupeni, Mihai Bravu, Vânătorilor, Tineretului, Rahovei, Româna, Ovidiu, Călugăreni, Mehmet Nyazi, Dumitru Chicoş, Cameliilor, Viorelelor, Republicii, Poporului, Kemal Agi Amet, Mărgăritarului, Nicolae Bălcescu, Decebal, Văii, Poligonul Viilor, Viilor, Peşterii. De menţionat este că strada Panseluţelor va fi reabilitată în baza unui program de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, cu fonduri PHARE 2006. „Strada Panseluţelor va fi cea mai modernă din Medgidia, fiind dotată şi cu foarte multe rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi”, a adăugat primarul Marian Iordache. Primarul Medgidiei a mai spus că în paralel cu refacerea tramei stradale va fi derulat şi proiectul privind montarea mai multor camere de luat vederi pe principalele străzi din oraş, pentru monitorizarea video a traficului rutier.