MEDGIDIA - Proiecte cu finanţare europeană, blocate de romi

Proiectele cu finanţare europeană atrag nu numai fonduri nerambursabile, ci şi foarte multe discuţii şi acuzaţii din partea celor implicaţi. La Medgidia, o organizaţie neguvernamentală încearcă să-şi măsoare muşchii (pe care nu îi are) cu administraţia locală. În 2008, Asociaţia „Dobrogea“, în parteneriat cu Primăria Medgidia, demara trei proiecte - construirea a 10 case, cursuri de calificare pentru 55 de romi şi reintegrare socială, ce aveau ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii de romi din localitate. La un an de la demararea proiectului, preşedintele Asociaţiei „Dobrogea“, Melu Irimia, acuză administraţia locală de neimplicare în derularea poriectelor şi deturnare de fonduri europene. „Noi, ca şi organizaţie neguvernamentală, ne-am făcut treaba, însă cei de la primărie şi managerul de proiect nu ne-au plătit aşa cum ar fi trebuit conform proiectului“, a declarat ieri Melu Irimia. Interesant este faptul că Irimia a fost, pînă în mai 2009, şi consilierul pe probleme de romi al primarului din Medgidia. „Pe 29 mai mi-am prezentat demisia din funcţia de consilier al primarului din Medgidia, iar pe 16 iulie am depus rezilierea acordului de parteneriat cu Primăria Medgidia pentru cele trei proiecte“, a spus Melu Irimia, afirmînd că proiectele riscă să fie blocate. Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a recunoscut că a primit rezilierea acordului de parteneriat şi a declarat că a fost încheiat un alt acord, cu un alt partener, Centrul pentru Resurse Civice, alături de care va continua derularea proiectelor. „Melu Irimia dorea să fie manager sau asistent manager în toate proiectele, pentru a putea fi remunerat. Acest lucru nu s-a putut, pentru că el era deja consilierul meu şi angajat cu normă întreagă la şcoală, unde era consilier. A urmărit anumite interese personale cu care eu nu am fost de acord“, a declarat Marian Iordache. Mult mai directă în declaraţii a fost managerul celor trei proiecte, Mihaela Bobe, despre care Melu Irimia a afirmat că a făcut mai multe ilegalităţi. „Nimic din ceea ce a afirmat Melu Irimia despre mine şi despre proiectele aflate în derulare nu are susţinere. În ceea ce priveşte salariile pe care trebuia să le acordăm celor din proiect, în luna decembrie 2008 am primit o solicitare prin care trebuia să realocăm sumele. Am făcut o serie de modificări în buget, conform regulilor impuse de Uniunea Europeană, ulterior ni s-a cerut să revenim la metoda iniţială de acordare a banilor, iar acest lucru l-a deranjat pe Melu Irmia“, a declarat managerul celor trei proiecte de la Medgidia, Mihaela Bobe. Potrivit declaraţiilor ei, în toate cele trei proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile, din partea organizaţiei neguvernamentale erau implicate numai rude ale lui Melu Irimia. „Familia Irimia era în toate proiectele. De fapt, cred că ONG-ul era format numai din membrii familiei. Mai mult decît atît, în proiectul de infrastructură prin care UE ne finanţează să construim 10 case pentru familiile de romi defavorizate, Melu Irimia ne-a adus lista gata făcută, afirmînd că astfel ne ajută să demarăm mai repede proiectul. Cînd am făcut o serie de verificări, am descoperit că şapte din cele 10 case erau pentru membrii familiei Irimia. Am decis atunci să refacem lista pentru cele 10 case, organizînd o comisie care să analizeze cazurile sociale, astfel că, acum, niciun membru al familiei Irimia nu va beneficia de casă“, a afirmat Mihaela Bobe. Ea a mai spus că, pe 24 iunie, cînd împreună cu primarul oraşului Medgidia a dorit să deschidă cursurile de calificare pentru romi, în cadrul unui alt proiect, Melu Irimia a boicotat acea manifestare, la deschidere neprezetîndu-se niciun cursant.