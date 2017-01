MEDGIDIA - Proiecte educaţionale

O echipă formată din cinci elevi ai Liceului Northgo din Noordwijk Olanda, însoţiţi de doi profesori, se află în Medgidia, la invitaţia autorităţilor locale, în cadrul unui program de schimb de experienţă. În această săptămînă, tinerii olandezi şi cei români au participat la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, au vizitat diferite locuri din oraş şi au mers în Deltă. Ieri, elevii însoţiţi de directorul Liceului ,,Nicolae Bălcescu”, Anişoara Ciornei, şi de două cadre didactice, au vizitat Primăria Medgidia, unde au fost aşteptaţi de viceprimarul Sorin Ţuţuianu, care le-a oferit tinerilor din Noordwijk un album cu Dobrogea şi Agenda Locală a Medgidiei, broşura cu informaţii despre oraş. Viceprimarul a primit ca amintire de la tineri un pix şi un vas de porţelan. În zilele următoare, elevii vor vizita Muzeul de Artă din Medgidia, Muzeul de Arheologie din Constanţa şi Cazinoul, urmînd să realizeze proiecte despre locurile vizitate. Schimbul de elevi între cele două licee se realizează în fiecare an şi are ca obiectiv întărirea relaţiilor de colaborare în plan educaţional şi cultural.