MEDGIDIA - Rîcă electorală între PD-L şi PNL

Preşedintele PD-L Medgidia, Săndica Constantinescu, a remis un comunicat de presă prin care acuză PNL Medgidia şi pe candidatul acestei formaţiuni la funcţia de primar, Marian Iordache, că a încălcat pactul de neagresiune, semnat de mai multe partide la începutul lunii aprilie şi iniţiat chiar de organizaţia locală a PNL. „Ne aflăm la mijlocul campaniei electorale şi iată că iniţiatorul Pactului înţelege să convingă electoratul că are calităţile necesare de a conduce destinele urbei noastre... eludînd legea. Cadourile către alegători nu sînt permise în timpul campaniei electorale. Şi legea are prevederi clare în acest sens. Punem la dispoziţia oricui este interesat materiale a căror veridicitate poate fi probată, şi care dovedesc că PNL Medgidia nu numai că instigă la nerespectarea legii, dar, profitînd de necunoaşterea acesteia de către unii alegători, îi fac astfel părtaşi la infracţiunea de luare de mită, expunîndu-i la consecinţe cu caracter penal. Şi ne întrebăm şi întrebăm pe toţi cei interesaţi de viaţa urbei: ce păstor doreşte să devină cel care expune pe cei aflaţi în necunoştinţă de cauză?! Care şi unde sînt siguranţa şi respectul pentru fiecare cetăţean pe care îl proferează candidatul PNL Medgidia, Marian Iordache?”, se menţionează în comunicatul PD-L. Contactat telefonic, liberalul Marian Iordache a dezminţit categoric declaraţiile preşedintelui PD-L, afirmînd: “PNL nu a dat pachete şi nu a pus populaţia la nerespectarea legii, pe care o cunoaştem foarte bine. Dacă există vreo dovadă că eu sau membrii PNL am dat mită, atunci dovezile să se facă publice. Oricum, acestea sînt metode PD-L, practicate la ultima campanie electorală din 2004”.