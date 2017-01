MEDGIDIA - Şedinţă de Consiliu Local

La Medgidia are loc, astăzi, şedinţa ordinară din luna aprilie a Consiliului Local, iar pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărîri. Unul din acestea face referire la aprobarea regulamentului pentru efectuarea transportului public local de călători pe raza municipiului Medgidia. Potrivit reprezentanţilor Primăriei, regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind executarea serviciilor de transport local şi defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţii tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport şi utilizatorii serviciilor. Prin regulament, toţi operatorii de transport local care au contracte de concesiune vor avea obligaţia să introducă sistemul de monitorizare GPS/GPRS, care permite monitorizarea în timp real a transportului. Un alt proiect pe ordinea de zi este cel de modificare a HCL 347/2006 - anexa A trasee, prin care se înfiinţează, pe raza localităţii Valea Dacilor, două staţii de îmbarcare-debarcare a călătorilor. În aceeaşi şedinţă de consiliu se va propune asigurarea transportului pentru copiii cu handicap, adulţii cu handicap şi a persoanelor vîrstnice la tratament şi la comisia de protecţie a copilului şi comisia de expertiză pentru adulţi. Pe ordinea de zi se află şi proiectul de hotărîre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Medgidia, constînd în echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro, cofinanţare pentru proiectul \"Şcoala de după şcoală\". Proiectul are ca principale activităţi achiziţionarea de echipamente IT, iniţierea elevilor în folosirea computerului, efectuarea unor excursii la Constanţa de către elevi. De asemenea, în şedinţa de consiliu, Poliţia Comunitară va prezenta raportul activităţii desfăşurate în trimestrul I, anul 2008.