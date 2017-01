MEDGIDIA - Taxele locale din 2009, la acelaşi nivel cu cel din acest an

Consiliul Local Medgidia s-a întrunit, joi, într-o şedinţă ordinară, ultima din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse 37 de proiecte de hotărîri, din care două au fost retrase pentru a li se aduce îmbunătăţiri, iar alte două au fost respinse. Dintre cele 33 de puncte aprobate, cel mai important este cel referitor la stabilirea nivelului taxelor şi impozitelor locale pe anul 2009. Conform proiectului propus de primarul Marian Iordache, taxele şi impozitele pentru anul viitor sînt menţinute la nivelul celor stabilite pentru anul fiscal 2008. „Am menţinut nivelul taxelor şi impozitelor deoarece prefer să am cît mai mulţi plătitori de taxe. Dacă îl majoram, riscam să înregistrăm o scădere a numărului de buni-platnici”, a spus primarul Marian Iordache. Consilierii locali au mai aprobat, în şedinţa de ieri, cu unanimitate de voturi, proiectul privind construcţia locuinţelor ieftine pentru tineri, după modelul aplicat la Constanţa de primarul Radu Mazăre. Proiectul a fost iniţiat de cei patru consilieri locali ai PSD - Luminiţa Vlădescu, Petre Epure, Cornelia Bereş şi Alin Trifon - şi a fost acceptat atît de consilierii PNL, cît şi de consilierii PD-L. Hotărîrea privind construcţia locuinţelor ieftine pentru tineri va fi aplicată în primăvara anului viitor, iar pînă la sfîrşitul lunii februarie, Primăria trebuie să identifice terenul pe care urmează să se construiască locuinţele ieftine. Primarul Marian Iordache a precizat că proiectul va beneficia de sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care va asigura utilităţile. Tot în Consiliul Local Medgidia a mai fost aprobat un proiect privind alimentarea cu apă a satului Remus Opreanu, „pentru a elimina discrepanţele dintre sat şi oraş şi a spori calitatea vieţii în această localitate”. Pentru a reduce diferenţele de confort dintre oraş şi sat, consilierii locali au mai stabilit ca reţeaua de gaze naturale să fie extinsă în localitatea Valea Dacilor. Deoarece Medgidia este un oraş cu străzi înguste, iar circulaţia se desfăşoară greoi, din cauza înmulţirii numărului de autoturisme şi a traficului frecvent, unul din punctele aprobate ieri vizează reglementarea circulaţiei autovehiculelor în zonele de centru şi de nord, prin introducerea de sensuri unice pe mai multe artere de circulaţie. De asemenea, tot în această ultimă şedinţă din acest an, Consiliul Local a mai aprobat şi acordarea unor avize pentru construcţia unor locuinţe individuale, amenajarea unui adăpost de pentru cîinii comunitari, precum şi construirea unui ansamblu energetic eolian, compus din 23 de centrale eoliene, staţie de transformare, reţele electrice de racord, căi de comunicaţie şi acces.