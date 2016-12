MEDGIDIA - Terenurile de sub garaje, vîndute deţinătorilor

Consiliul Local Medgidia a aprobat, în ultima şedinţă, un regulament de vînzare al terenurilor pe care sînt amplasate garaje. Potrivit Primăriei, regulamentul, dezbătut în prealabil cu locuitorii oraşului, prevede reguli stricte în privinţa vînzării terenurilor de sub garaje către deţinătorii acestora. Conform hotărîrii adoptate, vor fi vîndute doar terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului ocupate de construcţii garaje auto, către persoanele fizice care au în proprietate autovehicule. Regulamentul de vînzare mai include şi faptul că terenurile vor avea titlu de proprietate, măsurători cadastrale, număr cadastral, rapoarte de evaluare şi nu fac obiectul niciunui litigiu, indiferent de stadiul în care se află, conform legilor retrocedării şi/sau proprietăţii. Un alt punct al documentaţiei de vînzare a terenurilor arată că, în continuarea proprietăţii, se pot vinde terenurile dintre două garaje alăturate dacă nu există spaţiu suficient pentru amplasarea unei noi construcţii cu destinaţia garaj auto. Preţul de vînzare al imobilelor va fi cel puţin egal cu suma preţului raportului de evaluare, la care se vor adăuga valoarea cu care figurează terenul în inventar, sumele de bani cheltuite de municipiul Medgidia cu ocazia întocmirii documentaţiei cadastrale. După identificarea fiecărui lot cu titlu de proprietate valabil, proprietarii garajelor care doresc să achiţioneze terenurile de sub aceste imobile trebuie să prezinte o serie de documente: fotocopie contract de închiriere; fotocopie contravaloare factură şi chitanţă fiscală din care să rezulte plata la zi a chiriei, a taxelor şi impozitelor locale pînă la sfîrşitul anului în curs; fotocopie autorizaţie de construire; fotocopie act identitate solicitant cu domiciliul în municipiul Medgidia (fără localităţile din raza administrativ-teritorială, Valea Dacilor şi Remus Opreanu); fotocopie act de proprietate autovehicul cu adresa în municipiul Medgidia (fără localităţile din raza administrativ - teritorială, Valea Dacilor şi Remus Opreanu); dovada declarării proprietăţii construcţiei şi a plăţii taxelor şi impozitelor care revin proprietarului; declaraţie pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal în ceea ce priveşte falsul în declaraţii, din care să reiasă că toate fotocopiile anexate reflectă realitatea şi sînt conforme cu originalul. În cadrul aceleiaşi declaraţii, solicitanţii vor face menţiunea sub aceleaşi sanctiuni că se obligă să menţină destinaţia şi să nu-l înstrăineze pentru o perioadă de cinci ani de la data încheierii în formă autentică a actului, aceste sarcini urmînd a fi trecute în actul autentic de vînzare - cumpărare şi notate în Cartea Funciară. Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că Direcţia de Gestionare a Domeniului Public şi Privat va aduna toate documentele de la solicitanţi, iar în momentul în care există un număr minim de 30 de cereri, va întocmi documentaţia necesară pentru adoptarea unei hotărîri de Consiliu Local prin care terenurile respective să fie vîndute direct constructorilor de bună - credinţă. În acest moment, în municipiul Medgidia există peste 1.000 de garaje care aparţin persoanelor fizice sau juridice.