MEDGIDIA - Tinerii, interesaţi de construcţia locuinţelor ieftine

Casa de Cultură „IN Roman” din Medgidia a găzduit, luni seara, o dezbatere publică în care reprezentanţii administraţiei publice locale, primarul Marian Iordache şi viceprimarul Sorin Ţuţuianu s-au aflat faţă în faţă cu tinerii şi elevii din localitate. Organizată sub sloganul „Participarea publică la ea acasă”, în parteneriat de către Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Primăria Medgidia, Comisariatul pentru Societatea Civilă şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, dezbaterea a avut drept scop informarea tinerilor din Medgidia în legătură cu atribuţiile şi activităţile desfăşurate de către primar, viceprimar, Consiliul Local, privind procesul legislativ local, modul de eliberare a avizelor şi autorizaţiilor, drumul prin care un proiect poate fi pus în practică, precum şi exprimarea doleanţelor tinerilor în legătură cu ceea ce reprezentanţii administraţiei publice locale ar trebui să facă pentru oraş şi pentru generaţia tînără. La întîlnire au mai participat Dumitru Mirică - administrator public al oraşului (city-manager), consilierii locali Luminiţa Vlădescu, Romeo Trifan şi Petre Epure, directorul adjunct al Poliţiei Comunitare Medgidia, Romică Ceucă, preşedintele Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bârzan, reprezentanţi ai Comisariatului pentru Societatea Civilă şi ai DJTS Constanţa. Primarul le-a prezentat tinerilor atribuţiile şi activităţile sale zilnice, atribuţiile Consiliului Local, precum şi modul în care o idee se transformă în proiect de hotărîre, modalitatea în care este adoptat acest proiect de către consilierii locali şi paşii care mai trebuie urmaţi pînă la punerea în practică, proiectele care se adresează generaţiei tinere, printre care se numără şi construcţia de locuinţe ieftine. “Întîlnirea este un prim pas al colaborării pe care doresc să o am permanent cu generaţia tînără, pentru că tot ceea ce facem azi în comunitatea locală va avea urmări şi în viitor. Printr-o continuă dezbatere cu tinerii, vom şti exact care este pulsul comunităţii locale cu privire la activitatea pe care o desfăşurăm. Dezbaterea publică a oricărui proiect care priveşte administrarea oraşului nu poate avea decît un efect benefic şi ne poate ajuta să eliminăm micile sau marile inadvertenţe între ceea ce dorim noi să facem şi aspiraţiile tinerilor”, le-a spus Iordache tinerilor. Tinerii prezenţi au spus că în Medgidia este nevoie de locuinţe, de locuri de muncă, prin care să se stopeze migraţia către alte oraşe (Constanţa, Bucureşti), de locuri de distracţie. „În privinţa locuinţelor ieftine pentru tineri, împreună cu colegii mei din PSD, am propus Consiliului Local un proiect de hotărîre care preia principalele elemente din programul pe care Radu Mazăre îl derulează deja la Constanţa. La Medgidia se vor construi locuinţe pentru tineri la preţul de 450 euro/mp”, a afirmat consilierul local Luminiţa Vlădescu. „În domeniul construcţiei de locuinţe avem foarte multe cereri. De aceea, în afara proiectului propus de consilierul Luminiţa Vlădescu, vom mai construi alte 48 de locuinţe sociale, precum şi apartamente pentru tineri, ultimul proiect urmînd a fi pus în practică după ce vom prelua unitatea militară de la Oraşul Nou”, a adăugat primarul Iordache. Tinerii au declarat că aşteaptă cu nerăbdare concretizarea proiectelor privind parcul acvatic, pista de karting şi realizarea sălilor de sport la Şcoala nr. 5, Şcoala nr. 1 şi Liceul nr. 2 “Dragomir Hurmuzescu”. Totodată, ei au făcut cîteva propuneri referitoare la unele proiecte aflate deja în derulare, printre care depozitarea şi colectarea selectivă a deşeurilor. Tinerii au propus ca asociaţiile de proprietari să supravegheze colectarea selectivă a deşeurilor menajere, iar asociaţiile care vor colecta şi depozita selectiv deşeurile să fie premiate de Primărie cu materiale pentru renovarea blocurilor, cu echipamente pentru curăţenie sau cu material dendrologic. În afara stimulării asociaţiilor de proprietari, tinerii au menţionat că este necesară şi constituirea unei asociaţii de voluntari care să supravegheze modul de colectare a deşeurilor şi chiar înfiinţarea unor echipe mixte (adolescenţi şi funcţionari ai Primăriei) care să să stea zilnic de vorbă cu cetăţenii din anumite zone ale oraşului, cu privire la depozitarea şi colectarea selectivă. Un alt domeniu în care tinerii din Medgidia doresc să se implice este asistenţa socială. Ei au menţionat că este necesară reinserţia socială a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi crearea unui centru pentru copiii abandonaţi în Spitalul Municipal Medgidia. Dezbaterea s-a încheiat cu premierea tinerilor care au formulat cele mai interesante întrebări pentru reprezentanţii administraţiei publice locale şi cu promisiunea unei noi întîlniri, în a doua jumătate a lunii aprilie. Tinerii participanţi au primit şi “Ghidul tînărului cetăţean din Medgidia - Pariciparea publică la ea acasă”.