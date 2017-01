Medgidia Evului Mediu

Scena: Cimitirul Musulman Medgidia. Actori: peste 200 de oameni, un imam, cîţiva gropari, poliţişti, jandarmi şi... un cadavru în putrefacţie. Scenariu: Ghiulten Memedali se întoarce acasă. Amintim că, moartă de 52 de zile, Ghiulten bîntuie, sub formă de strigoi, casa fratelui său, cartierul Ali Baba din Medgidia şi o şcoală. Manifestările strigoiului nu seamănă cu niciunele cunoscute, întreaga istorie sîngeroasă şi demnă a vampirilor, necesitînd, după acest episod, o updatare. Precum un copil neascultător, Ghiulten nu face altceva decît să ciupească, să fure, să facă mizerie, să mute lucrurile de la locul lor şi, în general, să ameninţe cu mutarea celor vii pe tărîmul celălalt. Sau, cel puţin aşa susţin familia şi jumătate din cartierul Ali Baba, pentru că scenariul, ficţiune pentru orice om cu scaun la cap, este realitate în minţile cîtorva sute de romi care populează cocioabele din vestitul Ali Baba.

Decişi să liniştească spiritul malefic, ieri, membrii familiei Memedali şi restul cartierului, avîndu-l ca mentor pe Metin Cerchez, au ignorat cu suveran dispreţ toate legile şi instituţiile statului şi, ziua în amiaza-mare, au dezgropat, aşa cum ameninţaseră că o vor face, cadavrul lui Ghiulten. „În această după-amiază a venit la cimitir un grup foarte mare de romi musulmani care au cerut s-o dezgroape pe Ghiulten Memedali. Pentru că nu aveau aprobarea Parchetului, am sunat imediat la poliţie. La scurt timp, au apărut peste 50 de jandarmi şi poliţişti care au potolit mulţimea adunată. Între timp sosise şi Metin Cerchez, care, împreună cu familia moartei şi cu poliţiştii, a plecat la procuratură. După ce s-au întors, li s-a dat voie rudelor să dezgroape femeia. Rudele acesteia mi-au cerut apoi un ţăruş, pe care l-au înfipt în inima ei. Ţăruşul l-am făcut dintr-o coadă de topor pe care am ascuţit-o. Iniţial voiau ca eu să-i înfig parul în inimă, dar le-am zis că nu pot face aşa ceva. Eu lucrez de şapte ani aici dar niciodată nu am văzut nimic ciudat şi nu am auzit nimic. Nici în cazul ăsta nu am avut parte de întîmplări neobişnuite, în ciuda afirmaţiilor familiei şi vecinilor. Îmi petrec majoritatea timpului în cimitir, aşa că ar trebui să ştiu dacă astfel de fenomene au loc”, a declarat Omer Verit, groparul Cimitirului Musulman Medgidia.

Cum s-a ajuns la o asemenea situaţie, desprinsă parcă din gravurile vechilor maeştri ai Evului Mediu ce zugrăveau, cu întunecată aplecare, chinurile vrăjitoarelor arse de vii şi capetele tăiate ale vampirilor străpunşi în coşciuge, în plin somn, de ţăruşi de lemn? Oamenii legilor statului ridică neputincioşi din umeri şi fac gesturi mecanice, de grea înţelegere şi rapidă uitare, iar povestea, care s-a petrecut în România lui 2008, în plin secol al vitezei, al tehnologiei 3G şi al proiectelor futuriste se-nşiră precum mărgăritele. Membrii familiei Memedali au înşirat mărgăritele poveştii la Muftiat, care le-a dat o hîrtie prin care erau îndemnaţi să apeleze la următoarele servicii: Autoritatea de Sănătate Publică (ASP), Serviciul de Medicină Legală (SML), Parchet, Procuratură şi Poliţie. Reacţiile instituţiilor: „ASP nu a autorizat astfel de preactici. Nouă nu ni s-a solicitat aşa ceva” (Tanţa Culeţu, director adjunct ASP); „Noi nu am autorizat o astfel de exhumare. Medicina legală nu poate autoriza astfel de acţiuni dacă Parchetul nu şi-a dat acordul. Exhumarea aceasta este abuzivă. Singura exhumare care nu prezintă niciun fel de pericol bacteriologic este cea de la 7 ani. Corpul este deja scheletizat şi poate fi mutat fără probleme” (fostul director al SML, dr. Mihai Onciu); „Muftiatul nu are niciun fel de drept să hotărască în asemenea situaţie. Este o practică barbară” (Muftiul Iusuf Muurat). În replică, familia Memedali a apelat la Metin Cerchez care s-a documentat şi s-a înfăţişat, ieri dimineaţă, direct la Parchet, flancat de familia bîntuită, fluturînd de zor hîrtia primită de la Muftiat. Poziţia lui Ioan Imbrea, prim procuror la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia? „Nu este de competenţa Parchetului să dea aprobări pentru exhumări, decît în cazuri penale. Am trimis poziţia noastră şi Muftiatului, printr-un comunicat. Dacă este cazul, doar Administraţia Cimitirelor îşi poate da acordul”. Auzind acestea, familia, Cerchez, jumătate din cartierul de romi musulmani Ali Baba şi imam-ul Onder Iusein s-au repezit în cimitir pentru a săvîrşi grotescul ritual. Cu mic, cu mare, romii s-au adunat în jurul mormîntului şi au început să sape de zor. Urmarea... (potrivit medicilor) probabil boli transmisibile, tetanos, gangrenă gazoasă şi alte afecţiuni cauzate de germenii anaerobi eliberaţi cu ocazia unei exhumări după 52 de zile de putrefacţie.

Poliţia şi Biserica

Cei peste 50 de poliţişti şi jandarmi prezenţi la grotescul episod au asistat, cu mîinile încrucişate, la desfăşurarea de forţe, neputînd face nimic căci, portivit declaraţiei prim procurorului Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia, „Poliţia nu putea decît să asigure ordinea şi să prevină vreun scandal”. „La ora 14.15 am fost sesizaţi de către groparul Cimitirului Musulman Medgidia care ne-a spus că mai mulţi cetăţeni de etnie romă, aparţinînd cultului musulman, s-au adunat în cimitir şi intenţionează să o deshumeze pe Ghiulten Memedali, decedată la data de 27 martie. La nivelul Poliţiei Medgidia s-a format o echipă operativă care a plecat să verifice sesizarea. Ajunşi la cimitir, am luat legătura cu reprezentantul comunităţii turco-musulmane Metin Cerchez care ne-a prezentat o adresă emisă de Muftiatul Cultului Musulman din România. Potrivit adresei, rudele aveau dreptul să dezgroape cadavrul femeii. Ne-am deplasat la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia, unde am luat legătura cu prim procurorul Ioan Imbrea. După ce a lecturat conţinutul adresei acesta a afirmat că nu este nevoie de autorizarea Parchetului pentru deshumare şi că este o problemă a cultului musulman. Ne-am întors la cimitir, unde rudele moartei au dezgropat cadavrul”, a declarat, la obiect, subinspector Ionel Mirică, lucrător în cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Medgidia. Cum se împacă în acest caz poliţia cu religia? Perfect! Onder Iusein, unul dintre cei patru imami ai Medgidiei, care ţinea locul unui coleg şi care a participat la ritual în calitate de preot a declarat: „Există în Coran un pasaj care se referă la practici de acest gen. Eu nu am mai întîlnit nicio situaţie asemănătoare, însă am ţinut slujba, am adus apă şi am sfinţit moarta şi mormîntul”. Imamul susţine că femeii nu i s-ar fi înfipt, totuşi, un ţăruş în piept. ...S-a întîmplat ieri, la Medgidia. Incredibil, nu?