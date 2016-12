Medgidia, exemplu de convieţuire interetnică

TĂTARII ŞI MEDGIDIA La iniţiativa filialei Medgidia a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România (UDTTMR), în colaborare cu Primăria Medgidia a avut loc, ieri, masa rotundă cu tema „Importanţa tătarilor în fondarea şi dezvoltarea oraşului Medgidia“. Rolul de moderator i-a revenit profesorului universitar dr. Tasin Gemil, fost ambasador al României în Azerbaidjan şi Turkmenistan, iar unul dintre oaspeţii de seamă ai evenimentului a fost ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean. În cuvântul de deschidere, moderatorul a punctat adevărata semnificaţie a zilei de 2 septembrie pentru istoria Medgidiei, şi anume data în care a fost înfiinţat oraşul modern Medgidia (1856), câteva repere istorice importante atât pentru istoria localităţii, cât şi a comunităţii tătare de aici, dar a făcut şi menţiunea cu referire la necesitatea studierii arhivelor fostului Imperiu Otoman, de la Istanbul, pentru a avea o viziune completă asupra istoriei Medgidiei şi a Dobrogei, în general.

BURSE PENTRU CERCETĂTORI La final, Titus Corlăţean a înaintat propunerea de a defini concret un proiect pe care reprezentantul Guvernului României să îl prezinte omologului său turc, Ahmet Davutoğlu, de acordare, de către statul turc, a una sau două burse unor cercetători din România care să meargă să studieze arhivele fostului Imperiu Otoman de la Istanbul. De asemenea, Corlăţean a vorbit despre importanţa pe care o are Dobrogea, model de convieţuire interetnică, în plan naţional şi internaţional. „România nu a fost scutită de trimiteri de emisari, sub acoperământul prezervării identităţii, prin institute teologice, seminarii, care au încercat stimularea de anumite curente şi idei poate mai radicale, mai fundamentaliste. România a ştiut, şi asta în primul rând datorită cetăţenilor şi comunităţii locale, să se ferească de astfel de tentaţii. Dobrogea şi Medgidia rămân exemple extraordinare de convieţuire interetnică pe care eu le dau în relaţiile externe“, a declarat Corlăţean. La rândul său, preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, a declarat: „De curând, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii noastre, am subliniat acelaşi lucru referitor la importanţa păstrării identităţii noastre, la faptul că trebuie să ne apărăm această identitate de toate tentaţiile radicale şi la faptul că trebuie să avem foarte mare grijă cum ne prezentăm“.