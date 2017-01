Medgidia, în parteneriat cu bulgarii din Silistra

GRUPARE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ. Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a convocat Consiliul Local, joi, pentru o şedinţă ordinară în care vor fi dezbătute 14 proiecte de hotărâre. Printre dezbaterile propuse de primar se numără acordul de participare a municipiului Medgidia în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere Limitată Medgidia - Silistra. Potrivit primarului, Gruparea reprezintă o asociere între Medgidia şi Silistra din Bulgaria (prima din România de acest gen), care are ca scop atragerea de fonduri europene pentru proiecte comune, altele decât cele destinate României. „Uniunea Europeană oferă fonduri, în afara celor structurale, pentru proiecte comune între două localităţi din ţări diferite. Astfel că, împreună cu cei de la Silistra, am stabilit să atragem astfel de fonduri, pentru a realiza o serie de proiecte comune. Adică, ceea ce vom construi la Medgidia, cei de la Silistra vor construi şi ei. Îmbucurător este faptul că Uniunea Europeană încurajează astfel de parteneriate. În plus, putem fi mândri de faptul că suntem primul oraş din România care încheie o astfel de asociere”, a spus Marian Iordache.

ACORD PENTRU SPITAL. Tot în şedinţa de joi, primarul a mai propus un proiect care cuprinde aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii căi transport (drumuri, alei, trotuare) către SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia. De asemenea, consilierii locali vor mai dezbate şi un proiect privind emiterea acordului Consiliului Local referitor la executarea unor construcţii adiacente Spitalului Municipal Medgidia cu destinaţia de vestiare şi punct alimentar.