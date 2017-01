Medgidia s-a impus la limită, dar meritat

Formaţia masculină CSM Medgidia a bifat a cincea victorie a sezonului în Liga Naţională de handbal, după ce trecut, ieri, cu 25-24, de Minaur Baia Mare. Gazdele au început slab jocul, iar Minaur a reuşit să se desprindă la 7-11 în min.23, pentru a încheia repriza în avantaj cu 10-13. Impulsionaţi la cabine de antrenorul Ion Crăciun, CSM a egalat imediat după pauză (14-14), iar echilibrul s-a menţinut pînă în min. 43 (18-18). Din acest moment echipa din Medgidia a pus stăpînire pe joc şi n-a mai cedat iniţiativa pînă în final. Eroii gazdelor din finalul jocului au fost portarul Ionuţ Coadă şi extrema Marian Răpciugă, ultimul fructificînd toate acţiunile ofensive din final. CSM s-a impus cu 25-24, însă finalul n-a fost pe muchie de cuţit, Minaur punctînd de două ori în ultimul minut. “Am început foarte prost, am ratat numeroase ocazii din situaţii clare. Am jucat tot timpul cu cuţitul la gît. Din fericire ne-am desprins pe final şi am păstrat ambele puncte la Medgidia”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Golurile gazdelor au fost marcate de M. Răpciugă 6, Savenco 5, Musteaţă 5, Dinescu 4, R. Răpciugă 2, Mocanu 2 şi Murtaza 1. Au mai jucat Cazan, Puşcaşu şi Tudor, precum şi portarii Vasile şi Coadă. Cele mai multe goluri pentru Minaur le-a reuşit pivotul Djorje Pesic, 7.

Rezultatele etapei a 10-a: CSM Medgidia - Minaur Baia Mare 25-24; HCM Constanţa - Pandurii Tg. Jiu 28-26; Ştiinţa Bacău - Bucovina Suceava 25-25. Ultimele meciuri ale etapei se vor disputa la jumătatea acestei săptămîni: Romvag Caracal - UCM Reşiţa (miercuri, ora 17.00), CSM Oradea - Poli Timişoara (miercuri, 18.00), Uztel Ploieşti - Steaua (joi, 17.00), HC Odorhei - Dinamo (joi, 19.00).

Clasament

1. Steaua 9 7 1 1 282-251 15p

2. UCM Reşiţa 9 7 0 2 308-271 14p

3. Ştiinţa Bacău 10 6 2 2 304-283 14p

4. HC Odorhei 9 6 2 1 254-234 14p

5. Bucovina Suceava 10 5 3 2 289-268 13p

6. HCM Constanţa 10 4 3 3 261-249 11p

7. CSM Medgidia 10 5 1 4 273-283 11p

8. Dinamo Baumit 9 5 0 4 241-240 10p

9. CSM Oradea 9 3 2 4 259-261 8p

10. Minaur Baia Mare 10 3 2 5 271-282 8p

11. Poli Timişoara 9 3 0 6 216-223 6p

12. Uztel Ploieşti 9 2 0 7 219-251 4p

13. Pandurii Tg. Jiu 10 2 0 8 260-294 4p

14. Romvag Caracal 9 0 0 9 213-259 0p