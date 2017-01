Medgidia s-a înfrăţit cu oraşul Căuşeni din R. Moldova

Municipiul Medgidia are de ieri un nou „frate“. Primarul oraşului Căuşeni din Republica Moldova, Grigore Repeşciuc, şi cel al municipiului Medgidia, Marian Iordache, au semnat acordul de înfrăţire între cele două localităţi, care oricum colaborau de ceva vreme şi au desfăşurat mai multe activităţi în parteneriat. Aşa cum a declarat primarul municipiului Medgidia, legăturile de colaborare dintre cele două primării au fost iniţiate cu un an în urmă şi vizează atât domeniile cultural şi economic, cât şi cel administrativ. La rândul său, primarul oraşului Căuşeni a declarat că Primăria Medgidia este „un frate mai mare, ce îi va sprijini paşii în drumul spre Europa”, menţionând că localitatea sa, care numără aproximativ 20.000 de locuitori, are foarte multe de învăţat de la partenerii români.

CONCRETIZARE Înainte de semnarea acordului, delegaţia moldoveană şi reprezentanţii administraţiei locale din Medgidia s-au întâlnit cu cei ai Prefecturii şi ai Consiliului Judeţean Constanţa. Subprefectul Radu Volcinschi a făcut o prezentare a judeţului Constanţa, a oportunităţilor de investiţii din zonă, concluzionând că această colaborare este deosebit de utilă şi va aduce un plus de valoare activităţii dintre cele două administraţii. La rândul său, vicepreşedintele CJC Cristian Darie a menţionat sprijinul permanent al CJC pentru astfel de iniţiative, exprimându-şi bucuria că suntem gazde pentru „fraţii noştri moldoveni, care pot învăţa din experienţa noastră în procesul de integrare europeană“. Ca o primă concretizare a acordului de înfrăţire dintre cele două primării, doi experţi din cadrul Primăriei Căuşeni vor fi pregătiţi în cadrul Departamentului de Proiecte Europene al Primăriei Medgidia. La întâlnire au participat şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, care au sprijinit şi anterior colaborarea dintre cele două localităţi.