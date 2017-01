Media Mundus, nou program european destinat cinematografiei, lansat la Cannes

Miniştrii Culturii din Uniunea Europeană, care s-au întîlnit luni cu cineaşti din Europa, în cadrul unei dezbateri prezidate de Cristian Mungiu la Festivalul de la Cannes, au lansat o iniţiativă ce încurajează colaborarea dintre cineaştii europeni şi restul lumii. Anunţul a fost făcut de comisarul european pentru Informaţie, Societate şi Media, Viviane Reding, cu ocazia Zilei Europei de la Cannes. Media Mundus, dotat cu un buget de două milioane de euro, se va concentra pe relaţiile dintre piaţa europeană de cinema şi cele din alte ţări.

Programul va fi funcţional din 2011. Media Mundus va susţine schimburi culturale între reprezentanţii industriei de film din Europa şi cineaştii din Asia, Africa sau America. Astfel, regizori, producători sau distribuitori europeni vor fi trimişi în Asia sau Africa, în timp ce profesionişti ai industriei de film din aceste părţi ale lumii vor veni în Europa. Programul include evenimente care se vor desfăşura în cinematografe, precum un festival de film brazilian la Paris, simultan cu un festival de film francez în Brazilia. Pe lîngă Vivienne Reding, la întîlnirea prezidată de Cristian Mungiu au mai participat preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, preşedintele Festivalului de Film de la Cannes, Gilles Jacob şi ministrul francez al Culturii, Christine Albanel.

Pe de altă parte, Viviane Reding a declarat, într-un interviu acordat postului France 24, că, “în prezent, cinematografia europeană o duce bine. Producem mult, circa 900 de filme pe an, tot atîtea cîte fac şi americanii. Filmele sînt mai vizionate decît în trecut, cinematografia americană a scăzut pînă pe la 60%, cea europeană a crescut cam pe la 30%”. De asemenea, comisarul european pentru Informaţie, Societate şi Media a declarat că 2008 este un an foarte bun pentru filmul european. “Avem selectate la Cannes 14 filme sprijinite prin Media Plus, un program care ajută filmul şi care reuşeşte să facă să circule pelicule europene de calitate”. Vivienne Reding a menţionat că CE va extinde aprobarea privind ajutorul de la stat pentru industriile de film naţionale în toate statele membre, în următorii trei ani. De asemenea, miniştrii au promis eforturi colective împotriva pirateriei.