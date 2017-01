Medic acuzat că a diagnosticat şi tratat greşit o bolnavă!

Cardiologul Cristina Voiculeţ, medic în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, este acuzată de aparţinătorul unui bolnav că a aplicat un tratament greşit pacientului, dar şi că a avut o atitudine necorespunzătoare. Ion Vasilica, fiica pacientei Paraschiva Ion, a povestit că “în 24 iulie, mama a fost internată la secţia Cardiologie a SCJU, fiind repartizată medicului Cristina Voiculeţ, atunci cu diagnosticul de pericardită constrictivă”. După zece zile, după cum spune reclamanta, pacientei i-au fost recoltate unele probe pentru biopsia unor ganglioni cervicali, după care, la două zile a fost externată, cu recomandarea să urmeze un tratament. “Mamei mele i s-a spus să ridice rezultatul biopsiei după 14 - 21 de zile”, spune femeia. “Vreau, de asemenea, să precizez că atunci cînd am mers la farmacie să cumpăr medicamentele prescrise de doctoriţa Voiculeţ, am fost refuzaţi de la farmacie pentru că formularul era greşit, şi am fost îndrumaţi către medicul de familie pentru eliberarea unei reţete corecte. Medicul de familie nu mai era de serviciu în acea zi. A doua zi, mamei i s-a făcut rău, aşa că am chemat ambulanţa şi am dus-o din nou la spital”, povesteşte fiica. Pacienta nu a stat însă prea mult la spital, “ea fiind externată după ce i-a fost făcută o perfuzie, unde a început tratamentul prescris de medicul Voiculeţ”. În data de 18.08.2009 i s-a făcut din nou rău, femeia fiind transportată la spital. “A fost internată şi repartizată la dr. Ion Ianula. În urma discuţiilor purtate cu medicul său de acum şi relatîndu-i că i s-au recoltat probe pentru biopsie, am fost îndrumată să ridic rezultatele. La laborator mi s-a comunicat ca vor fi gata în termen de trei săptămîni - o lună de la data recoltării şi să revin atunci. I-am comunicat dr. Ianula situaţia şi mi-a spus să aşteptăm. Dr. Ianula a monitorizat-o timp de trei zile (respectiv 19.08, 20.08 şi 21.08.2009). I-a prescris un nou tratament, considerînd atunci că mama este hipotensivă, nu hipertensivă cum a precizat dr. Voiculeţ”, povesteşte îngrozită femeia. Pacienta a fost externată pe 24.08.2009. “Între 24.08.2009 şi 01.09.2009 am mers o dată la două zile la laborator pentru a întreba de rezultatul biopsiei. În acest interval, am chemat de cel puţin patru ori ambulanţa la domiciliu, pentru că mamei îi era foarte rău”, îşi aduce aminte fiica bolnavei. Pe 01.09.2009 a reuşit să ridice rezultatul biopsiei, acesta arătînd o tuberculoză extrapulmonară. “Am mers cu el la doctoriţa Ghinea, care s-a dovedit a fi un adevărat medic. Mi-a eliberat trimitere către dispensarul TBC”, spune femeia. Pe 04.09.2009 am dus-o la dispensarul TBC, unde, în faţa locaţiei, pacienta a leşinat. “Doctor Ştefan de la Dispensarul TBC a chemat o ambulanţă şi mi-a şi dat trimitere către Spitalul din Agigea. Ambulanţa a dus-o însă la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. Acolo au internat-o din nou la Secţia Cardiologie, cînd de gardă era dr. Luminiţa Matei, care mi-a comunicat că, luni, 07.09.2009, va reveni sub supravegerea ori a doctorului Voiculeţ ori a doctorului Ianula”, spune aceasta. Chiar luni, femeia a luat legătura cu dr. Voiculeţ pentru a vedea care este calea de urmat.

Trei radiografii în ultima lună…

“În timpul cît am aşteptat pentru ca dr. Voiculeţ să-şi termine programul de vizite, am întrebat-o pe asistentă unde este mama mea, că nu era în salon şi mi-a comunicat că este la radiologie. Menţionez că în ultima lună a fost investigată prin această procedură de cel puţin trei ori, ultima data fiind 02.09.2009. Aceeaşi asistentă mi-a comunicat că urmează să fie dusă şi la Dispensarul TBC. I-am spus că pe 04.09.2009 cei de la Dispensarul TBC mi-au dat trimitere către Spitalul din Agigea, trimitere care se află la fişa de internare”, mai spune aparţinătorul, care a adăugat că “medicul de la Dispensarul TBC a rămas uimit de chinul prin care a trebut bolnavul, mai ales că măsurile fuseseră deja luate”. “Medicul de la Dispensarul TBC mi-a comunicat că i se pusese şi diagnosticul de tuberculoză pericardică, diagnostic care se dă în urma unor analize amănunţite. Şi mi-a şi precizat că mama mea nu are aşa ceva”. Ea s-a mai plîns că medicul Voiculeţ i-a vorbit pe un ton răstit, reproşîndu-i că nu a luat legătura cu ea mai devreme. “Ea ştia că rezultatul de la biopsie era gata după două săptămîni de la recoltare. Menţionez că, după două săptămîni de la recoltare în vederea biopsiei, mama mea se afla internată tot la secţia Cardiologie, la dr. Ianula, deci ar fi putut să afle foarte uşor că nu este gata analiza”, explică fiica. Femeia i-a explicat medicului Voiculeţ că rezultatul a fost gata pe 1 septembrie, însă acest lucru se pare că nu l-a mulţumit pe medic. “A continuat să vorbească răstit la întrebarea mea, că ce este de făcut în continuare. M-a trimis la asistentă fără nicio altă explicaţie. Am luat legătura cu asistenta şi aceasta mi-a comunicat că mama va fi trimisa din nou la Dispensarul TBC, deşi are deja o trimitere de acolo”, se arată nedumerită femeia. Totodată, fiica pacientei s-a arătat nemulţumită că nu i-a fost dat dosarul pentru a face xerocopii, atunci cînd l-a solicitat. Ajunsă la capătul răbdării, vizavi de cele întîmplate, după cum a declarat, a depus o reclamaţie conducerii SCJU, solicitînd o anchetă asupra comportamentului profesional şi moral al medicului Voiculeţ. De asemenea, oamenii sînt hotărîţi să depună o plîngere penală împotriva medicului, acuzîndu-l de neglijenţă în serviciu. Conducerea SCJU va iniţia o anchetă în acest caz.