Medic acuzat de malpraxis

O constănţeancă îl acuză de malpraxis pe medicul care a operat-o. Gabriela Stan, de 40 de ani, s-a internat la începutul acestui an la Secţia de Ginecologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, pentru o histerectomie (intervenţie chirurgicală în care este îndepărtat uterul - n.r.), femeii fiindu-i descoperit un fibrom uterin. Operaţia a fost efectuată în februarie, de medicul Vlad Tica. „În prima seară de după operaţie, când m-am dus la toaletă, am găsit un pansament. Îl uitaseră în mine la operaţie”, a povestit Gabriela Stan. Femeia susţine că adevăratele sale probleme au început să apară după încă o săptămână. „M-am trezit udă toată. Îmi curgea urină prin vagin. În urma investigaţiilor am aflat că, în timp ce mă închidea, medicul Tica mi-a cusut şi vezica, în trei locuri”, susţine fosta pacientă. „Trei luni am stat cu sondă şi cu pamperşi, ca să mă vindec. Umpleam sonda cu cheaguri de sânge. După patru luni, când am ajuns la ecograf, s-a descoperit că nu erau numai leziunile din vagin, ci şi că ureterul drept fusese secţionat la operaţie”, a adăugat Gabriela Stan. Femeia a mai spus că a sesizat Colegiul Medicilor Constanţa, care a deschis o anchetă. Dr. Vlad Tica nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu acest caz.