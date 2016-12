Medic acuzat de malpraxis

Părinţii unui copil de 14 ani, din Lumina, care a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în perioada 18 – 21 iunie 2010, după ce şi-a rupt mâna la joacă, acuză de malpraxis medicul care l-a avut în grijă. Mama copilului, Lidia Dică, se plânge că după ce Iosiv Andrei a stat cu mâna în ghips o lună şi jumătate, problema nu a fost rezolvată. „Când am venit la un recontrol cu Andrei, medicul nu a vrut să se uite la el. Aşa că m-am dus singură şi am plătit radiografia copilului, mai ales că el se tot plângea de durere. Osul este rupt în continuare. Aşa că am fost la un alt medic, pentru că doamna doctor (Mioara Georgescu - n.r.) nici măcar nu mai recunoaşte că ea este cea care l-a externat pe copil. Mi-a spus că nu ea a scris pe biletul de externare, chiar dacă apare parafa sa acolo. Celălalt doctor la care am ajuns cu copilul s-a închinat când a văzut ce i-au făcut lui Andrei şi mi-a spus că mâna trebuie ruptă din nou şi pusă iar în ghips, pentru ca osul să fie aşezat aşa cum trebuie. Nu se poate aşa ceva. Este imposibil ce se întâmplă. Cum să-i rupă iar mâna copilului?”, spune indignată mama. Ea crede că băiatul său este victima unei neglijenţe în serviciu din partea dr. Georgescu. Chiar dacă mama copilului i-a spus medicului că doreşte să suporte din punct de vedere financiar o nouă intervenţie, aceasta a refuzat. „Nu-mi doresc altceva decât ca doctorii, care sunt plătiţi din banii noştri, să-şi facă datoria. Nu vrem nimic mai mult. Cum pot să las copilul cu mâna ruptă în continuare? Mi-a spus să plec acasă pentru că nu are ce să-i facă. Să plătească pentru greşeala ei. Să o dea afară că şi aşa este criză”, a mai spus mama copilului, care este ferm convinsă că băiatul său este victima sistemului de sănătate din România. Pe de altă parte, medicul care a avut în grijă copilul a declarat că fractura cu care a ajuns Adrian la spital nu a avut indicaţii operatorii. „Aşa cum a ajuns, copilul nu putea să fie operat. I-a fost pusă o atelă ghipsată pentru reducerea fracturii”, a declarat dr. Georgescu. Ea este de părere că familia reclamă inutil procedeul medical şi că, în cel mult două luni, fractura nu se va mai vedea la radiografie, iar mâna va putea să fie folosită fără probleme. De asemenea, dr. Georgescu a declarat că, din punct de vedere medical, nu mai este nimic de făcut în cazul lui Andrei şi că „timpul îi va rezolva problema”. „Nu mai este nimic de făcut, absolut nimic. Nu se mai impune nicio intervenţie”, spune dr. Georgescu. În ciuda tuturor explicaţiilor, Lidia Dică este convinsă că ceva este în neregulă, mai ales că un alt medic i-a explicat că cel mic trebuie să suporte o nouă intervenţie. Mama copilului vrea să se facă dreptate, aşa că ieri a depus o primă reclamaţie la adresa conducerii SCJU, urmând să meargă şi la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dar şi la Colegiul Medicilor din România, aici urmând să depună reclamaţie de malpraxis la adresa medicului inscriminat. Ea va merge cu cel mic la un consult de specialitate şi la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, copilul acuzând şi acum dureri la mâna fracturată.