Medic condamnat pentru ucidere din culpă

După două săptămâni de amânare a pronunţării sentinţei, Judecătoria Medgidia l-a condamnat, la sfârşitul săptămânii trecute, la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare condiţionată pe medicul pediatru Manole Iorgovan, din Medgidia, judecat pentru ucidere din culpă. Totodată, instanţa a decis ca Iorgovan să le plătească soţilor Ion şi Marieta Bălănică, din localitatea Ivrinezu Mare, părinţii copilului care a murit în urma tratamentului medical primit, despăgubiri materiale de 5.000 de lei şi daune morale de 20.000 de euro. Hotărârea nu este definitivă.

ARGUMENTE Potrivit rechizitoriului, medicul este acuzat că, în mai 2007, nu a luat toate măsurile necesare pentru tratarea corectă a unui copil în vârstă de opt luni internat în Spitalul Municipal Medgidia, ulterior micuţul murind în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost transferat în stare gravă. Încă de la începutul anchetei, medicul s-a declarat nevinovat şi a susţinut că diagnosticul pus de el a fost corect. „Acest copil a avut o boală diareică, provocată de o bacterie extrem de periculoasă. Diagnosticul pe care l-am pus eu a fost „enterocolită”, diagnostic confirmat ulterior de analizele de coprocultură efectuate. Patologia intestinală ocluzivă a apărut pe o malformaţie congenitală. Nu am considerat că este necesar ca micuţul să fie văzut de un chirurg pediatru, ceea ce ar fi însemnat transferarea lui la Constanţa, pentru că nu prezenta simptomele unei ocluzii intestinale. Deci diagnosticul meu nu a fost greşit. Ocluzia intestinală este consecinţa cea mai gravă a enterocolitei. A doua zi, adică în momentul în care am constatat primele semne ale ocluziei intestinale, am hotărât să transferăm copilul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.”, s-a apărat medicul Manole Iorgovan.

RAPORT INML Susţinerile doctorului au fost contrazise de raportul Comisiei de Nouă Expertiză Medico-Legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) „Mina Minovici”. Specialiştii au stabilit că „personalul medical superior - medicul curant care a preluat copilul nu a efectuat corect şi la timp analizele medicale necesare stabilirii diagnosticului copilului, le-a efectuat incomplet şi tardiv, diagnosticul de abdomen acut chirurgical fiind stabilit abia a doua zi”. Specialiştii care au analizat acest caz mai spun că transferul copilului la spitalul din Constanţa a fost tardiv şi a micşorat şansele de supravieţuire a sugarului. Acest raport a fost aprobat de Comisia Superioară de Medicină Legală din cadrul INML „Mina Minovici”.

NEMULŢUMIRE Contactat telefonic după emiterea sentinţei, Ion Bălănică, tatăl copilului, spune că este nemulţumit de decizia instanţei. „Am atacat cu recurs hotărârea, să vedem ce va face şi Curtea de Apel Constanţa. Oricum, nu mă las până nu se face dreptate. Eu am cerut daune morale de 200.000 de euro, dar dacă Iorgovan este condamnat la o pedeapsă cu executare, accept şi cei 20.000 de euro pe care mi i-a dat acum Judecătoria Medgidia. Dacă se va menţine pedeapsa cu suspendare, vreau ca medicul să-mi dea măcar 60.000-70.000 euro. Eu am fost nevoit să vând aproximativ 70 de oi pentru a plăti expertiza medicală efectuată la Bucureşti şi am cheltuit foarte mulţi bani cu acest proces”, a declarat Ion Bălănică.