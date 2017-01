Medic român în Marea Britanie: Nu există şpagă, dar banii dictează tratamentul

Medicul Gabriela Badea, rezident în Marea Britanie, spune că acolo are stabilitate financiară şi lucrează într-un sistem medical consolidat, unde nu există noţiunea de şapgă sau pile, dar că tot acolo resursele financiare dictează necesitatea unui tratament sau a trimiterii la un specialist. Gabriela Badea a participat la un workshop privind migraţia medicilor, organizat la Iaşi, transmite Colegiul Medicilor din România. Ea şi-a început activitatea în 2007 în Marea Britanie, imediat după susţinerea examenului de licenţă, şi a parcurs toate etapele trainingului, urmând ca în aprilie 2015 să termine rezidenţiatul pe specializarea medicină generală. La workshop, Badea a enumerat atât avantajele pe care le are în Marea Britanie, cât şi dezavantajele. Astfel, printre avantaje se numără stabilitatea financiară, dezvoltarea profesională şi personală, posibilitatea de a lucra într-un sistem medical consolidat şi care oferă multe oportunităţi şi sistemul de training. Ea a mai apreciat că în sistemul britanic există reguli bine stabilite în legătură cu actul medical şi conduita profesională, menţionând şi că medicii formatori urmăresc îndeaproape evoluţia rezidenţilor şi sunt implicaţi în dezvoltarea lor profesională. Pe de altă parte, în acest sistem este greu de intrat în programul de rezidenţiat, anumite specialităţi sunt foarte competitive şi mulţi medici care vin din străinătate încep să lucreze pe poziţii denumite neoficial "service provision". Totodată, de multe ori, meseria de doctor implică şi rezolvarea problemelor sociale ale pacientului. "Resursele financiare dictează necesitatea unui tratament sau de trimitere la specialist", a spus Badea. Tot la capitolul dezavantaje, ea a mai menţionat costul asigurării de malpraxis, spunând că, spre exemplu, un medic de familie cu normă întreagă plăteşte 8.000 de lire pe an. La final, Badea a spus că vrea să se întoarcă în România, motivând că "acasă este în România". Fenomentul migraţiei medicilor români a luat amploare, astfel că, în ultimii şapte ani, 16.500 de doctori au plecat din România. Dar deficitul de medici la nivelul Uniunii Europene este şi el mare şi depăşeşte cifra de 150.000, potrivit Colegiului Medicilor din România.