Medicament contra cancerului, compensat 100% în România

Autorităţile din Marea Britanie au blocat un medicament împotriva cancerului la ficat, autorizat şi compensat în proporţie de 100% în România, arătând că tratamentul este prea scump pentru serviciile medicale de stat. Majoritatea victimelor cancerului la ficat sunt diagnosticate prea târziu pentru a mai putea fi operate, medicamentul Nexavar fiind una dintre ultimele soluţii. Tratamentul cu Nexavar poate prelungi viaţa pacienţilor cu aproape patru luni. Medicamentul, cunoscut şi sub denumirea de sorafenib, este dezvoltat de grupul german “Bayer” în parteneriat cu compania britanică “Onyx Pharmaceuticals”. Tratamentul costă circa 2.900 de lire (3.200 de euro) pe lună, pacientul putând astfel să trăiască încă aproape patru luni cu 8.300 de lire (9.200 de euro), iar “Bayer” oferă gratuit cel de-al patrulea pachet lunar. “Preţul cerut de “Bayer” este pur şi simplu prea ridicat pentru a justifica cheltuieli care ar putea fi folosite pentru tratamente mai eficiente împotriva cancerului”, a declarat directorul general al National Institute of Health and Clinical Excellence, Antrew Dillon, într-un comunicat emis de institutul care a respins medicamentul de pe piaţă şi a recomandat autorităţilor blocarea acestuia. Directorul diviziei de oncologie din Marea Britanie a “Bayer”, Nicole Farmer, susţine că institutul a schimbat criteriile de evaluare a Nexavar şi spune că grupul german va contesta decizia. “Vom contesta decizia şi, dacă reuşim, autorităţile de sănătate publică din Marea Britanie vor putea oferi tratamente cu Nexavar similare celor folosite deja în alte state membre ale UE, precum Franţa, Germania, Spania, Italia şi România, unde tratamentul a obţinut deja finanţare”, a declarat Farmer. Nexavar a obţinut deja toate autorizaţiile în România şi este compensat în proporţie de 100% de către stat.