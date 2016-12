Medicament contra cancerului de piele, aprobat în Marea Britanie

Pembrolizumab, un medicament eficient împotriva cancerului de piele în stadii avansate, va fi disponibil în curând în Sistemul naţional de sănătate (NHS) din Marea Britanie, în urma unei proceduri de aprobare accelerată, informează bbc.com. Medicii de la National Institute for Health and Care Excellence din Marea Britanie spun că Pembrolizumab este un medicament eficient pentru pacienţii care l-au testat şi care nu au urmat un tratament cu un alt produs, denumit Ipilimumab. Pembrolizumab (Keytruda) a fost deja testat în cadrul unei proceduri de aprobare accelerată, în Marea Britanie, prin intermediul unui program guvernamental - Early Access to Medicines Scheme.

Testele au dovedit că Pembrolizumab poate să oprească evoluţia tumorilor şi chiar să le micşoreze. Melanomul, cea mai gravă formă a cancerului de piele, ocupă locul al cincilea în topul celor mai frecvente tipuri de cancer din Marea Britanie. Boala face peste 2.000 de victime în această ţară, în fiecare an. Pembrolizumab este considerat un medicament din generaţia viitoare, deoarece stimulează sistemul imunitar al pacientului, făcându-l să lupte eficient împotriva bolii. Noul tratament nu este ieftin - costă aproximativ 3.000 de lire sterline per doză -, însă producătorul său, compania Merck Sharp and Dohme, a acceptat să acorde Sistemului naţional de sănătate din Marea Britanie (NHS) o reducere de preţ substanţială.