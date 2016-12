Medicament contra deficienţelor asociate sindromului Down

Un laborator farmaceutic nipon a anunţat că a început să testeze pe subiecţi umani un medicament, utilizat în mod normal contra maladiei Alzheimer, care ar putea să încetinească deficienţele asociate sindromului Down (trisomie 21). Compania Eisai va testa inhibitorul de colinesterază Aricept (clorhidrat de donepezil) pe subiecţi afectaţi de sindromul Down cu vârste cuprinse între 15 şi 39 de ani. Acest medicament este, în mod obişnuit, utilizat în tratarea simptomelor maladiei Alzheimer, pentru că se pleacă de la ipoteza unui deficit cerebral de acetilcolină la anumiţi pacienţi, iar mai multe studii au arătat că donepezilul îmbunătăţeşte anumite funcţii cerebrale.

Sindromul Down (sau trisomia 21) este o afecţiune congenitală cauzată de o anomalie în diviziunea celulară care stimulează producţia unui cromozom 21 excedentar în fiecare celulă. Din adolescenţă, circa 6% din persoanele atinse de sindromul Down au probleme de coordonare, tulburări de somn şi suferă de diverse tulburări comportamentale. Acest test vizează evaluarea modului în care medicamentul poate ameliora calitatea vieţii acestor persoane, diminuând problemele cu care se confruntă, spun specialiştii japonezi, care adaugă că, dacă testele sunt concludente, tratamentul ar putea uşura şi eforturile celor care se ocupă de pacienţi, precum membrii familiei. Anumite simptome resimţite de persoanele atinse de sidromul Down sunt aceleaşi cu cele ale pacienţilor cu Alzheimer cărora li se prescrie Aricept. Testul implică iniţial zece spitale din Japonia, care au înregistraţi zeci de pacienţi din tranşa de vârstă menţionată. Testarea va dura patru ani, afirmă reprezentanţii Eisai.