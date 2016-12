Medicament contra hiperactivităţii

Substanţa activă din medicamentul Ritalin, prescrisă de obicei în tratamentul aplicat copiilor suferind de deficit de atenţie şi de hiperactivitate, ar putea fi folosită cu succes în tratamentul persoanelor dependente de cocaină, potrivit unui studiu american recent. Profesorul psihiatru Chian-shan Ray Li, de la Universitatea Yale (SUA), a administrat acest medicament psihotrop, metilfenidat, unor voluntari dependenţi de cocaină. După administrare, pacienţii au efectuat diverse sarcini pe computer, al căror scop a fost acela de a testa felul în care ei îşi controlau impulsurile. Astfel, voluntarii trebuia să apese foarte repede pe o tastă, de fiecare dată când semnalul „Go” apărea pe monitor. Însă, la fel de repede, acest semnal putea fi urmat imediat de semnalul “Stop”. Pacienţii erau obligaţi să reziste primului impuls şi să nu apese pe acea tastă. Voluntarii care au primit molecula conţinută de medicamentul Ritalin au arătat un control mai bun al impulsurilor, comparativ cu pacienţii care au primit un placebo, au precizat autorii acestui studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).