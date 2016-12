Medicament contra păduchilor

Combaterea păduchilor cu ajutorul unor comprimate administrate pe cale orală este perfect realizabilă, se afirmă într-un nou studiu american, potrivit căruia medicamentul Ivermectin ar fi mai eficient decât loţiunile clasice. În faţa rezistenţei tot mai mari pe care aceşti paraziţi au dezvoltat-o faţă de tratamentele clasice, noul medicament reprezintă o alternativă terapeutică reală, eficientă în 95% din totalul cazurilor, se afirmă în acest studiu, publicat în New England Journal of Medicine. „Ivermectinul este mai eficient decât cea mai bună dintre loţiunile anti-păduchi, dar trebuie să fie folosit doar în cazurile dificil de tratat, când paraziţii rezistă la acţiunea loţiunilor”, a declarat coordonatorul studiului, dr. Olivier Chosidow. În opinia sa, nu trebuie favorizată apariţia unei rezistenţe faţă de acest nou medicament anti-păduchi. Ca numeroşi alţi paraziţi, păduchii au dezvoltat o anumită strategie pentru a supravieţui în condiţii dificile. Forţându-şi patrimoniul genetic să evolueze, ei au devenit insensibili la insecticidele (Malathion şi Piretrină) conţinute în loţiuni. Păduchii sunt paraziţi care afectează peste 100 de milioane de persoane pe plan mondial în fiecare an, apărând în special la copiii cu vârste cuprinse între trei şi 11 ani.