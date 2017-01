Medicamente distribuite în sistem volant la sate

Aflat sîmbătă în vizită în judeţul Hunedoara, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu a găsit soluţia pentru farmaciile din mediul rural. Nicolăescu spune că proiectul său îi va ajuta pe ţărani să nu mai facă atîtea drumuri în oraş pentru a-şi procura medicamente şi va ajuta şi la eliminarea cozilor la farmacii. El a propus distribuţia de medicamente în sistem volant. Nicolăescu a mai spus că o farmacie dotată cu o maşină şi un stoc suficient de medicamente ar putea deservi într-o săptămînă locuitorii din patru comune. Proiectul ministrului Sănătăţii este planificat pentru anul viitor şi a fost prezentat într-o discuţie cu farmaciştii hunedoreni. Legat de necesarul de medicamente, Nicolăescu a ţinut să amintească faptul că plafoanele destinate medicamentelor pentru diabetici nu mai sînt o problemă, iar farmaciştii vor putea să elibereze orice tip de medicament necesar acestei boli. "Oamenii nu au nevoie de plafoane, cîte reţete se dau, atîtea se decontează. E pentru prima oară cînd avem mai mulţi bani decît avem nevoie, dar mai bine să avem în plus decît în minus. De la acest principiu am plecat, să avem mai mult decît trebuie", a declarat ministrul Sănătăţii. Pînă în urmă cu o lună Nicolăescu era foarte zgîrcit cînd venea de fonduri însă odată cu apropierea integrării în UE a descoperit că “avem mai mulţi bani decît avem nevoie”. Tot în ultima perioadă a descoperit că diabeticii nu primeau gratuit medicaţia pentru că, “dintr-o eroare”, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a trimis instrucţiuni greşite farmaciştilor. Însă, concluzia la care a ajuns în finalul discuţiilor cu farmaciştii hunedoreni că “mai bine să avem în plus decît în minus”, este o cugetare care o egalează pe “iarna nu-i ca vara” şi pe cîteva alte cugetări desprinse din schiţele lui Caragiale.