Medicamente plătite doar dacă pacientul se vindecă!

Medicamentele fără interferon, folosite în hepatita C, vor fi plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) doar dacă pacientul inclus în tratament se vindecă, a declarat, ieri, preşedintele CNAS, Vasiel Ciurchea. Producătorii de medicamente şi CNAS vor încheia contracte cost-volum, în cadrul cărora se va ţine seama de numărul de pacienţi trataţi cu medicamentul supus negocierii, dar şi de rezultatul obţinut în urma tratamentului. Producătorii de medicamente vor suporta integral valoarea consumului aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat un rezultat medical. De exemplu, în cazul medicamentelor interferon free, folosite în tratamentul hepatitei C, dacă pacientul inclus în tratament nu se vindecă, statul nu va deconta preţul tratamentului. În caz contrar, în termen de 60 de zile de la validarea facturilor, medicamentul va fi decontat. Studiile clinice arată că rata de vindecare a hepatitei C cu interferon free este de peste 90 la sută, a menţionat Ciurchea, care a adăugat că în mai va fi semnat contractul cost-volum pentru tratamentul hepatitei, însă acest lucru nu înseamnă că pacienţii vor beneficia de tratament imediat după semnarea acordului.

El a precizat că, înainte de a-i fi administrat un tratament, bolnavul va fi investigat la acel moment şi nu se va accepta un dosar medical vechi de un an.