Medicamentele antidurere, doar cu reţetă

Eliberarea algocalminului fără reţetă va fi interzisă până la sfârşitul acestui an, pentru că medicamentul conţine o substanţă ce poate produce neaşteptat şi independent de doză şi durata tratamentului scăderea globulelor albe şi implicit a imunităţii, potrivit Agenţiei Naţionale a Medicamentului (ANM). De altfel, toate medicamentele împotiva durerilor care acum pot fi cumpărate fără reţetă şi care conţin metamizol vor putea fi luate din farmacii, peste câteva luni, numai pe bază de prescripţie medicală, se arată într-un răspuns postat pe site-ul ANM. Potrivit sursei citate, metamizolul poate provoca apariţia unei boli grave, agranulocitoză, ce presupune scăderea masivă a globulelor albe din sânge, care duce la scăderea imunitătăţii organismului. De asemenea, înaintea începerii tratamentului este necesară o anamneză atentă - potrivit unei rezoluţii a Consiliului Europei - privind eventualele afecţiuni alergice, precum şi antecedentele de alergie la derivaţii de pirazol sau la salicilaţi.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata tratamentului, în cazul apariţiei febrei, anginei, ulceraţiilor bucale se impun întreruperea imediată a tratamentului şi efectuarea urgentă a hemogramei, continuarea administrării crescând riscul de deces, a precizat sursa citată. European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care specifică faptul că metamizolul se eliberează pe bază de prescripţie medicală, fiind inclus în Lista I, care include substanţe active conţinute în medicamente indicate în tratament de scurtă durată sau pentru care este necesară supraveghere medicală continuă, fie datorită eventualelor reacţii adverse, fie pentru verificarea eficacităţii tratamentului. Potrivit medicilor, în România nu au fost semnalate cazuri de agranulocitoză, totuşi boala apare la un pacient dintr-un milion care iau metamizol. Consumul de medicamente calmante cu metamizol este foarte mare, ajungând la o jumătate de comprimat pe zi pe cap de locuitor.