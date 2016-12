Medicamentele care conţin substanţa activă din Pegasys nu mai pot fi exportate

Medicamentele care conţin Pegintereferon, substanţa activă din Pegasys, nu mai pot fi distribuite în afara României, Ministerul Sănătăţii (MS) propunând ca lista care interzice exportul unor medicamente să fie completată cu această substanţă pentru tratamentul hepatitei şi cu o alta pentru cancer. MS a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru completarea Anexei la Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Proiectul prevede ca lista care acum cuprinde 22 de produse să fie completată cu alte două medicamente. “Având în vedere situaţia creată în prezent ca urmare a depistării contrafacerii medicamentelor Pegasys (Peginterferon - alfa2a) şi Sutent (Sunitinibum), precum şi a faptului că medicamentele originale iau calea exportului, considerăm necesară adăugarea acestora la Anexa Ordinului 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România”, se arată în referatul care însoţeşte proiectul de Ordin. Articolul 2 din Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 456/2013 prevede că până la 31 decembrie 2013 se suspendă temporar distribuirea în afara teritoriului României a medicamentelor cuprinse în listă, ceea ce înseamnă că cele două produse, propuse de MS a fi introduse în listă, nu vor mai putea fi exportate. Documentul va fi în dezbatere, pe site-ul MS, până în 14 decembrie. Pegasys este indicat pentru tratamentul hepatitei B cronice la pacienţii adulţi cu boală hepatică compensată, precum şi pentru tratamentul hepatitei C cronice. Medicamentul Sutent este indicat în tratamentul tumorii stromale gastro-intestinale maligne nerezecabile şi/sau metastatice, tratamentul carcinomului renal avansat şi/sau metastatic, tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice, nerezecabile sau metastatice. Anchetatorii Direcţiei pentru Investigarea Fraudelor din Poliţia Română s-au autosesizat, la 28 octombrie, după ce au fost anunţaţi că în trei farmacii din ţară au fost găsite seringi cu ser contra hepatitei B şi C contrafăcute. Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a informat Poliţia referitor la seringile contrafăcute în urma unor sesizări primite de la pacienţi. “Este vorba despre medicamentul Pegasys. Au fost găsite zeci de cutii cu seringi care sunt falsuri grosolane. Serul este apă cu glucoză, în locul soluţiei cu substanţa activă peginterferon alfa-2a, iar seringile sunt din plastic şi au pistoane de culoare albă, deşi produsele originale sunt din sticlă şi au pistoane de culoare roşie. În plus, capacul protector al acului este de culoare neagră, în timp ce, la medicamentul original, este gri”, au spus oficiali din ANMDM.