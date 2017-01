Medicamentele eliberate cu rețetă, ieftinite în următorii trei ani

Prețurile medicamentelor care au fost inovative, dar al căror patent a expirat și au fost copiate de generice, eliberate pe bază de rețetă, vor scădea cu 35%, treptat, în următorii trei ani, primul prag, de 10%, urmând să fie aplicat de la 1 martie 2017, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern. Ministerul Sănătății anunță că a pus în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern ce prevede ieftinirea treptată, pentru a evita o criză a medicamentelor, urmând să se ajungă la 65% din prețul actual, în trei ani, pentru medicamentele care au fost inovative și au fost copiate de generice după ce le-a expirat patentul. Scăderea se va face cu 10% din 1 martie 2017, alți 10% din 2018, iar peste trei ani - alți 15%, susține ministrul Vlad Voiculescu. Măsura ar urma să se aplice doar medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. "Este o serie de măsuri care privește accesul la medicamente. Ieftinim majoritatea medicamentelor, o facem în trepte pentru a evita o criză a medicamentelor. Trebuie să ne decidem dacă vrem medicamente în farmacii și spitale sau doar pe hârtie. Medicamentele care ies de sub patent vor fi ieftinite (…). Este o ieftinire care să asigure predictibilitate și să ne asigure că medicamentele nu vor dispărea de pe piață", a declarat ministrul într-o conferinţă de presă.

Procentul de 35%, dar nu pus în practică treptat, era prevăzut și într-un ordin ce ar fi trebuit să intre în vigoare în iunie, aplicarea acestuia fiind amânată. "Hotărârea de Guvern va fi pusă în transparență astăzi și vor exista dezbateri. Săptămâna viitoare, sau în două săptămâni, vom avea o Hotărâre adoptată. (...) Când ieftinirea va avea loc, pacientul va simți. Acei 10% ar putea să se vadă în prețul de la farmacie, dar depinde de la o farmacie la alta. Termenul pentru recalcularea prețului va fi discutat. (...) Reglementările statului român se referă strict la medicamentele care se eliberează pe bază de rețetă. Nu vorbim de Nurofen, Paracetamol, Aspirină, aici nu vor fi reglementate de Hotărârea de Guvern", a mai spus Vlad Voiculescu.

În România, prețul medicamentelor este cel mai mic din Uniunea Europeană, existând astfel riscul ca schimbarea să afecteze prezența medicamentelor generice pe piață. Reprezentanții Ministerului Sănătăţii spun că au identificat o listă de 56 de medicamente generice, cu prețuri sub 50 de lei, de pe lista de medicamente esențiale (n.r. tratează 80% din simptomatologie), pentru care vor aplica o metodologie nouă de preț, astfel încât să evite dispariția lor. Din 12 medicamente vor selecta doar trei, cele mai ieftine de pe listă, iar prețul de plafon maxim va fi media celor trei. Astfel, toate medicamentele, din lista celor 56, nu vor putea depăși prețul de plafon. "Practic, în loc să luăm minim din 12 prețuri, o să luăm media ultimelor trei, cele mai ieftine în Europa. Dacă vorbim de lista medicamentelor esențiale, compensate 100% în România, mai bine de jumătate au prețul sub 50 de lei.(...) E important de spus că impactul pentru pacienți va fi zero, impactul pentru bugetul de stat va fi tot zero", a explicat Voiculescu.

O altă măsură prevăzută de actul normativ este apariția un site, www.medicamentelipsa.ro, unde oricine poate raporta lipsa unui medicament, acesta urmând să fie gestionat de Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului, CNAS și Unifarm.